(Pocket-lint) - Turtle Beach a dévoilé une nouvelle mise à jour de la souris de jeu Kone éprouvée de Roccat avec le Kone XP accrocheur.

La société affirme que la Roccat Kone XP est "l'aboutissement de 15 ans de recherche et développement" et est conçue pour améliorer les souris précédentes à tous points de vue. Le résultat est une revendication d'une souris de jeu polyvalente à la pointe de l'industrie.

C'est bien beau, mais ce qui frappe immédiatement à propos du Kone XP, c'est son design accrocheur. Cette esthétique familière de Kone est là, mais maintenant elle est complétée par ce qu'on appelle l'éclairage RVB 3D.

Capteur optique Owl-Eye 19K DPI, accélération 50g

15 boutons programmables avec 29 fonctions possibles

Eclairage RVB 3D avec 22 LED

Molette de la souris Krystal 4D

Tactile et rapide Titan Switch Optique

poids 104g

René Korte, fondateur de ROCCAT et directeur général des périphériques PC à Turtle Beach, a expliqué que "...Kone XP est le successeur spirituel de la Kone AIMO Remastered qui était l'une des souris les plus vendues en Allemagne en 2021. Son ergonomie et La disposition multi-boutons en fait un excellent choix pour n'importe quel jeu, mais le confort et les options de personnalisation du Kone XP en font une excellente souris hybride parfaite pour votre travail ou votre bureau à domicile, pour faire vos devoirs, créer du contenu, etc.

C'est certainement frappant, avec 22 LED pour compléter cette coque transparente et un éclairage RVB diffus avec un design qui donne un effet 3D. Les autres points forts incluent une conception ergonomique qui serait adaptée à la majorité des styles de main et de poignée et une masse de 15 boutons avec 29 fonctions possibles.

Comme vous vous en doutez, le Kone XP est également doté de commutateurs optiques Titan pour un actionnement rapide des boutons (0,2 ms) et d'un capteur optique Owl-Eye 19K DPI pour un suivi précis des mouvements.

Le Kone Pro XP est disponible en précommande au prix de 89,99 $, 89,99 € ou 79,99 £.

Écrit par Adrian Willings.