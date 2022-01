Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La caravane Airstream est une icône américaine rétro-futuriste.

Bien que la conception ait toujours crié à l'ère spatiale, il n'y a jamais eu beaucoup de technologie pour étayer cela.

C'est-à-dire, jusqu'à présent, que Thor a dévoilé un nouveau concept de conception Airstream appelé eStream .

L'eStream peut se propulser à l'aide de ses propres moteurs électriques et batteries, ce qui évite d'avoir à manœuvrer le camping-car jusqu'à sa place de stationnement.

Vous pouvez essentiellement contrôler l'eStream comme une voiture RC gigantesque et très chère.

De plus, l'eStream se propulsera tout en étant remorqué, ce qui se traduira par une meilleure efficacité énergétique ou une meilleure autonomie de la batterie pour les conducteurs de véhicules électriques.

Thor a déclaré dans sa documentation "La technologie que nous avons co-développée (avec ZF) crée une relation synchronisée entre la remorque et le véhicule de remorquage, permettant à la remorque de se déplacer en harmonie avec le véhicule de remorquage, réduisant ainsi l'effet de traction requis du véhicule de remorquage. Ceci, à son tour, améliore considérablement la portée possible de la combinaison. Essentiellement, nous avons transformé la remorque en un véhicule électrique.

Dans la vidéo promotionnelle, l'eStream présente une fonctionnalité de maison intelligente compatible avec Alexa.

Les campeurs à bord contrôlent les lumières, recherchent les points de charge les plus proches et vérifient le niveau de charge de l'Airstream via ce qui semble être un Echo Dot traditionnel.

Le camping-car eStream n'est qu'un concept à ce stade et on ne sait pas si Thor décidera de le commercialiser. Si c'est le cas, attendez-vous à payer un joli centime, car les remorques Airstream non électrifiées peuvent déjà vous coûter plus de six chiffres. Il est temps d'économiser.

