Est-ce qu'il sera plus facile d'acheter des GPU, des consoles et plus encore en 2022 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au cours des deux dernières années, la pénurie mondiale de puces a fait des ravages dans l'industrie technologique. Nous avons vu des pénuries de toutes sortes de technologies, des cartes graphiques aux dernières consoles de jeux .

Il a souvent été impossible d'acheter ces appareils en raison à la fois d'une augmentation de la demande et d'une pénurie de semi-conducteurs. La combinaison de ces deux choses a entraîné des problèmes avec les scalpers et des prix trop gonflés pour nos appareils préférés. Mais les choses vont-elles changer l'année prochaine ? Certains semblent le penser.

Au CES 2022 , certaines des plus grandes marques technologiques ont dévoilé un certain nombre de nouvelles offres de processeurs et de cartes graphiques. Nvidia a dévoilé une carte graphique RTX 3050 d'entrée de gamme et a également annoncé un nouveau GPU phare pour la fin de l'année.

AMD a également présenté une multitude de produits, notamment de nouveaux GPU mobiles Radeon RX 6000 et des cartes graphiques de bureau abordables. Intel a également révélé plus de processeurs et le début de ses efforts dans l' espace des cartes graphiques.

Mais beaucoup ont été cyniques quant à savoir si ces appareils seront disponibles ou, s'ils le sont, s'ils seront vendus à un prix proche du prix de vente recommandé.

Nvidia semble cependant penser que les choses vont changer en 2022. S'exprimant récemment au forum JP Morgan Auto/Tech Colette Kress, la directrice financière de Nvidia a rassuré les auditeurs que 2022 serait une meilleure année.

L'affirmation est que Nvidia travaille en étroite collaboration avec sa chaîne d'approvisionnement pour s'assurer qu'il y a de plus grandes quantités de puces et de cartes graphiques nécessaires pour répondre à la demande.

"Nous travaillons également en partenariat avec nos chaînes d'approvisionnement pour répondre à nos futurs besoins en capacité au cours de la seconde moitié de... 2022", a déclaré Kress.

Cela semble certainement prometteur. Même si tout le monde n'est pas d'accord. En décembre 2021, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, était en visite en Malaisie dans le cadre de l'annonce par la société d'un investissement de 7,1 milliards de dollars pour étendre ses capacités de fabrication dans la région.

À l'époque, il parlait des problèmes de pénurie :

"La pénurie globale de semi-conducteurs est assez importante et l'industrie des semi-conducteurs augmentait d'environ 5% par an avant COVID. COVID a perturbé les chaînes d'approvisionnement, la faisant devenir négative... La demande a explosé à 20% d'une année sur l'autre et a perturbé les chaînes d'approvisionnement a créé un très grand écart... et cette explosion de la demande a persisté."

Gelsinger s'attend à ce que cette pénurie se poursuive jusqu'en 2023 au moins. Même avec l'investissement dans l'augmentation de la production, cela pourrait prendre un certain temps avant de faire la différence.

Les choses ne s'améliorent pas non plus pour PlayStation, car un rapport récent suggérait qu'il pourrait être tout aussi difficile de mettre la main sur une PlayStation 5 d' ici 2022. Le stock de Nintendo Switch et de Xbox Series X a été touché tout aussi durement.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il y a actuellement une pénurie de puces semi-conductrices. Le plus évident est la pandémie en cours. COVID-19 a non seulement entraîné des problèmes de production avec la fermeture des installations de production de puces pendant les fermetures, mais également une augmentation de la demande.

Avec de plus en plus de personnes travaillant à domicile, il y a naturellement eu une augmentation massive du nombre de personnes cherchant à acheter des ordinateurs personnels, des périphériques réseau et des appareils électroniques en général. L'aménagement de votre bureau à domicile au cours de la dernière année et plus a été une entreprise difficile.

Alors que la demande augmentait et que les pénuries abondaient, des individus sans scrupules ont également commencé à acheter des robots et des appareils de scalping à revendre pour des profits énormes. En conséquence, les prix ont grimpé en flèche et des entreprises comme EVGA ont dû mettre en œuvre un système de loterie pour aider à distribuer équitablement les cartes graphiques, tandis que les détaillants ont dû mettre en œuvre des systèmes pour arrêter les scalpers et vendre à de vraies personnes.

Ce ne sont pas les seules causes cependant. En 2020, la soi-disant guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a entraîné l'imposition de restrictions à Semiconductor Manufacturing International Corporation, le plus grand fabricant de puces de Chine. Samsung et TSMC ont été chargés de prendre le relais, mais produisaient déjà à leur capacité maximale.

Divers autres facteurs, notamment de violentes tempêtes, des incendies d'usine et même une sécheresse à Taïwan, ont entraîné des pénuries mondiales de puces.

Les mineurs n'ont certainement pas aidé en ce qui concerne les cartes graphiques. L' exploitation minière de Bitcoin est un fléau sur le marché des GPU depuis un certain temps, la demande provoquant une augmentation des prix et cela s'est poursuivi pendant la période de pénurie.

Nvidia a pris des mesures pour atténuer ce problème avec l'expédition de GPU Lite Hash Rate pour les rendre moins attrayants pour les mineurs, mais la tendance s'est toujours poursuivie. Tout cela conduit à la misère pour le consommateur.

Les entreprises qui dépendent des puces prennent cependant des mesures pour résoudre le problème.

Nvidia a pris des engagements d'approvisionnement à long terme avec un investissement de 6,9 milliards de dollars dans l'approvisionnement pour 2022. Intel dépense beaucoup pour étendre ses capacités de fabrication et AMD a un accord avec GlobalFoundries à hauteur de 2,1 milliards de dollars pour son approvisionnement en plaquettes d'ici 2025.

Malgré cela, il semble que les choses ne vont pas changer de sitôt. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde, car Samsung affirme que ses bénéfices sont en hausse malgré la pénurie .