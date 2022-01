Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque de beauté L'Oréal a annoncé deux produits lors du CES 2022, conçus pour rendre la coloration des cheveux beaucoup plus facile à la maison et plus excitante en salon.

Le L'Oréal Coloursonic est un appareil portable qui non seulement mélange la couleur des cheveux, mais l'applique également de manière uniforme, ce qui rend la teinture de vos cheveux vous-même à la maison beaucoup plus simple, tout en offrant des résultats plus cohérents.

Le Coloursonic a été développé sur cinq ans et il dispose d'un mécanisme de mélangeur personnalisé qui combine une quantité précise de révélateur et de formule pour créer une couleur de cheveux. L'appareil Coloursonic applique ensuite la bonne quantité de couleur de cheveux sur les cheveux à l'aide d'une buse oscillante de poils qui se déplacent plus de 300 fois par minute en zigzag pour les répartir uniformément.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi 40 teintes sur le site Web de Coloursonic, et le kit sans ammoniaque sera livré directement à votre domicile. Vous devrez ensuite charger la cartouche - qui maintient la couleur et le développeur séparés jusqu'à ce que l'appareil soit allumé - dans l'appareil Coloursonic, et appliquer des racines aux pointes.

Après 30 minutes, vous pouvez le rincer et retirer la cartouche de l'appareil et la stocker pour les retouches.

Parallèlement au Coloursonic, L'Oréal a annoncé une technologie appelée Colouright, qui est un système de couleur connecté à l'IA pour les salons conçu pour créer une coloration à la demande et personnalisée avec plus de 1500 possibilités.

Colouright est une machine qui a un lecteur pour analyser les cheveux d'un client et mesurer les facteurs qui affectent l'efficacité d'une couleur, tels que le pourcentage de gris, la longueur et la densité. La machine dispose également d'un distributeur de billes sèches et de cartouches de crème de base, de révélateurs et de diluants, et elle peut produire tous les composants de la formule de coloration capillaire.

Bien que L'Oréal n'ait pas confirmé quand la machine Colouright pourrait arriver sur le marché, il prévoit de lancer l'appareil à domicile Coloursonic aux États-Unis au début de 2023.