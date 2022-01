HyperX a révélé tout un tas de nouveaux périphériques impressionnants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HyperX est au CES et a révélé toute une série de nouveaux périphériques, y compris des mises à jour des favoris des fans. Ces nouveaux appareils sont une version sans fil de l' HyperX Pulsefire Haste , le premier contrôleur de jeu de l'entreprise, un clavier à 65 % et plus encore.

Il y a beaucoup de nouvelles choses ici, y compris de nouveaux périphériques de jeu qui ne manqueront pas d'enthousiasmer les fans.

L'HyperX Alloy Origins 65 est une mise à jour de la gamme de claviers Origins, les modèles précédents comprenant des modèles pleine taille, 60 % et TKL. Il s'agit d'un clavier à 65% qui conserve les flèches directionnelles et autres touches utiles. Il arbore des touches PBT, un corps en aluminium de qualité aéronautique et une barre d'espace peinte gravée au laser.

L'Alloy Origins 65 a également une barre d'espace de couleur différente selon l'interrupteur à clé que vous choisissez. Il est livré avec un choix de commutateurs à clé HyperX Red (linéaire) ou HyperX Aqua (tactile) et un style assorti.

Ce clavier devrait être disponible à partir de février, au prix de 99,99 $ environ.

Avec l'HyperX Cloud Alpha Wireless, HyperX prétend avoir le casque sans fil le plus durable du marché - capable de durer jusqu'à 300 heures avant d'avoir besoin d'être rechargé. C'est le plus long jamais enregistré pour HyperX et trois fois plus que ses concurrents.

Ajoutez les pilotes à double chambre de deuxième génération, l'audio spatial DTS Headphone:X 3D et les promesses d'un son bien équilibré et nous devrions avoir un autre superbe casque d'HyperX. Il est également construit avec ce confort HyperX caractéristique, des commandes audio intégrées pratiques et un poids similaire à celui du sans fil Cloud II.

Ce casque devrait être disponible en février pour 179,99 $.

Il s'agit de la première manette de jeu d'HyperX et conçue pour un meilleur contrôle des jeux mobiles. Il est conçu pour fonctionner avec les téléphones PC et Android et comprend les modes sans fil et filaire Bluetooth 4.2, 2,4 GHz. Une autonomie de 19 heures, une station d'accueil pour téléphone pratique et un chargement USB-C devraient rendre l'embrayage attrayant. Tout comme le prix, car cela devrait coûter environ 49,99 $.

L'une de nos souris de jeu légères préférées reçoit également une mise à jour. Le Pulsefire Haste obtient un modèle sans fil et sera également disponible en blanc. La promesse ici est toujours de maintenir un cadre léger (62 grammes) tout en offrant une autonomie de 100 heures, des patins en PTFE, une résistance IP55 anti-poussière/eau et des micro-interrupteurs TTC Golden.

Le Haste Wireless sera disponible en février pour 79,99 $.

Parallèlement à ces nouveaux appareils, HyperX publie également une édition limitée de l'HyperX Cloud II dans un coloris rose et un casque de jeu Cloud Core abordable également.