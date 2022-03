Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Offrez à votre famille et à vos proches le cadeau du pouvoir cette saison avec les soldes de Noël de Jackery UK. Si vous cherchez une opportunité de mettre à niveau vos centrales solaires ou détablir une source de centrales à énergie propre, vous avez de la chance.

Jackery , la première marque mondiale dénergie portable, propose désormais jusquà 25 % de réduction sur ses panneaux solaires et ses centrales électriques portables. Fondée en 2021 par un groupe dingénieurs aventureux, Jackery est désormais la marque de centrales électriques la plus vendue sur Amazon, avec plus dun million de clients de confiance à travers le monde. La société a été présentée dans de nombreux médias réputés, notamment le New York Times, Forbes, Digital Trend et USAToday.

Dans le cadre de sa vente de Noël, Jackery offre jusquà 25 % de réduction sur sa gamme de générateurs solaires sur Amazon UK, y compris lExplorer 240/500/1000 et le SolarSaga 100. La vente de Noël Jackery sera en direct à partir du 11 décembre au 16 décembre 2021.

La centrale électrique portable Explorer 240 est le modèle dentrée de gamme classique, adapté aux voyages sur la route, aux courts séjours en camping et au travail à distance dans la nature. Il sagit dune centrale électrique portable compacte et légère capable dalimenter des caméras, des téléphones portables, des haut-parleurs, des tablettes, des ordinateurs portables, des couvertures chauffantes, des drones et dautres appareils similaires. Il est équipé dune batterie lithium-ion de 240 watts-heure et peut alimenter jusquà 4 appareils à la fois.

La centrale électrique portable Explorer 500 est le modèle de niveau intermédiaire adapté aux sauvegardes dénergie durgence à domicile, à la préparation durgence, au glamping et au talonnage. Cest une centrale électrique compacte qui peut également fonctionner comme un générateur solaire - elle peut être rechargée par des panneaux solaires de 100 W en 9,5 heures. Il est équipé dune batterie lithium-ion de 518 watts-heure et peut alimenter les appareils suivants : projecteurs, ordinateurs portables, téléphones portables, mini-refroidisseurs, machines CPAP, routeurs, etc.

La centrale électrique portable Explorer 1000 est le modèle de niveau professionnel, un élément essentiel pour les camping-cars, les campeurs réguliers, les personnes vivant hors réseau et les ménages qui ont besoin dune source durable dénergie propre. Dotée dune capacité de 1002Wh, cette centrale électrique peut alimenter simultanément plusieurs appareils de votre maison. Il peut être rechargé par deux panneaux solaires de 100W en 8 heures. Selon vos besoins spécifiques, vous pouvez utiliser cette centrale électrique pour une large gamme darticles ménagers, notamment des radiateurs, des mini-réfrigérateurs, des cafetières, des fours portables, des téléviseurs, des CPAP/Bi-PAP, des ordinateurs et bien plus encore.

Le panneau solaire pliable SolarSaga 100 est la gamme de panneaux solaires Jackery compatible avec les centrales Explorer 240/ 500/ 1000. Il sagit dun appareil essentiel pour ceux qui préfèrent lénergie propre ou si vous appréciez de longues périodes de camping ou de vie hors réseau. Il comprend 1 port USB-C et 1 port USB-A, capables de charger 2 petits appareils simultanément, même sans se connecter à une centrale électrique. Il peut être combiné avec les centrales électriques Explorer pour créer des générateurs solaires extrêmement puissants.

Si vous êtes intéressé, notez ceci dans vos agendas - entre 07h45 et 19h45 le 14 décembre, il y aura une fenêtre très limitée où vous pourrez obtenir 15 % de réduction sur le SolarSaga 100, pendant 12 heures seulement !

Un générateur solaire est une combinaison dune centrale électrique portable et de panneaux solaires. Les panneaux solaires captent et convertissent lénergie solaire en énergie électrique, qui est ensuite stockée dans la centrale électrique portable pour une utilisation ultérieure. Il sagit dune excellente source dénergie propre pour les camping-cars, les campeurs et ceux qui ont besoin dune sauvegarde fiable pour se protéger contre les pannes.

Les ensembles de générateurs solaires Jackery se composent de centrales électriques portables de 240Wh, 518Wh ou 1002Wh et de panneaux solaires de 100W. Voici les offres de générateurs solaires disponibles :

Jackery Solar Generator 240 : 1 x Centrale électrique portable Explorer 240 + 1 x Panneau solaire SolarSaga 100

Jackery Solar Generator 500 : 1 x Centrale électrique portable Explorer 500 + 1 x Panneau solaire SolarSaga 100

Jackery Solar Generator 1000 : 1 x Centrale électrique portable Explorer 1000 + 2 x Panneau solaire SolarSaga 100

À lapproche de Noël, Jackery offre loccasion idéale doffrir le pouvoir à votre famille et à vos proches. Que vous ayez besoin dénergie propre pour alimenter de petits appareils ou pour une vie hors réseau à long terme, les générateurs solaires Jackery sont les compagnons parfaits.

Pour plus dinformations, veuillez suivre Jackery UK sur les réseaux sociaux et visiter sa boutique Amazon UK :