Quest-ce que Pinterest ? Dispositif de brassage de bière maison expliqué

(Pocket-lint) - Vous avez peut-être vu les publicités à la télévision ou sur Facebook, mais vous vous demandez ce que Pinter est ou fait réellement.

Ou, vous envisagez de franchir le pas et den commander un pour vous aider à démarrer vos célébrations de Noël.

Quoi quil en soit, voici notre guide pratique sur Pinter, les modifications apportées au nouveau Pinter 2 et ce quil peut apporter aux connaisseurs de bière.

Pinter est un système de brassage de bière et de cidre à domicile plus facile à utiliser que les kits standard. Lélément principal est un appareil en forme de fût avec une poignée verseuse dans laquelle vous brassez votre propre bière ou cidre à partir de mélanges de bière fraîchement pressés qui sont livrés en bouteilles.

Parfois, vous obtenez également une trémie séparée contenant du houblon à ajouter à la fin du processus, mais la plupart du temps, il vous suffit dajouter la presse fraîche, de leau et dattendre un peu plus dune semaine pour que linfusion se termine.

Ensuite, vous pouvez verser jusquà 10 pintes de bière ou de cidre naturellement gazeux du Pinter (ou du Pinter 2, comme cela a été récemment lancé).

Pocket-lint sest récemment entretenu avec le PDG de Pinter, Ralph Broadbent, pour le podcast Pocket-lint . Il a expliqué que lobjectif numéro un dun Pinter par rapport à un autre dispositif de versement est la fraîcheur : « Jai toujours limpression que la plupart des produits sont bons pour différentes personnes de différentes manières. Les dispositifs de versement ont lavantage que votre bière est prête à partir. Donc, si vous cherchez une bière aujourdhui, le Pinter ne sera jamais la bonne solution - cela nécessite un certain degré de planification. Mais les dispositifs de versement ne vous donnent pas de bière fraîche. En fait, vous obtiendrez probablement de la bière plus fraîche dune boîte."

Un autre avantage évident est lenvironnement : « Nous sommes la seule bière au monde qui peut être livrée dans une boîte aux lettres - ce qui est vraiment utile car cela signifie une réduction assez importante des emballages. Ainsi, 17 canettes ou bouteilles de bière sont remplacées par juste une nouvelle presse", nous a-t-il dit.

« Nous ne transportons quenviron 15 % des liquides dorigine et des choses comme ça. Donc, cest tout simplement mieux pour lenvironnement. Nous néchangeons que depuis environ un an et nous avons arrêté environ trois millions de canettes ou de bouteilles. du flux de déchets."

Au fur et à mesure que nous nous efforçons de brasser nous-mêmes à la maison, nous pouvons apprécier à quel point il est simple dutiliser le Pinter.

Pinter fournit même un guide étape par étape dans son application mobile dédiée pour iOS et Android. Il sagit essentiellement de le désinfecter avant de commencer, dutiliser une bouteille de solution de nettoyage et deau chaude incluse, de le rincer et dajouter le liquide de préchauffage et une quantité deau sélectionnée. Ajoutez ensuite la levure, secouez-la et cest parti.

Vous pouvez acheter un certain nombre de bières et de cidres frais différents, chacun avec un temps de fermentation défini (jusquà environ sept jours) et ils sauto-carbonatent dans le Pinter lui-même. Ensuite, au moment de verser, vous libérez une partie du CO2 accumulé (sur le Pinter de première génération) et vous devriez obtenir une pinte décente à chaque fois.

Pinter a récemment mis à jour son appareil, le PInter 2 étant désormais la machine par défaut que vous pouvez acheter.

Il présente quelques améliorations clés, comme nous la expliqué Broadbent : « Lorsque nous parlons de la dégradation de la bière au fil du temps, lune des choses qui en souffre le plus est le houblon. Si vous parlez avec des brasseurs [ils vous diront] quune IPA qui a six mois, par rapport à celle qui sort directement de la brasserie, sera des bières très différentes. Le houblon se dégrade tellement avec le temps. Nous avons donc inventé quelque chose appelé la trémie. Il a essentiellement ce mécanisme de dosage et injecte du houblon dans votre bière.

"Nous avons également introduit un nouveau système de robinet. Essentiellement, lorsque vous fermentez la bière, vous produisez beaucoup de CO2 et il se trouve là dans lespace libre qui aide la bière gazeuse. Avec la première génération de Pinter, lorsque vous alliez au robinet, vous ouvriez le porte de carbonatation à larrière et qui laisserait séchapper le CO2 sinon et tu versais sous pression tu finirais par avoir plein de mousse.

"Mais linconvénient était que, lorsque vous avez commencé à verser, vous avez commencé à laisser entrer de lair et lair est lun des ennemis numéro un de la bière. En gros, vous commencerez à soxyder et votre bière commencera à exploser, alors nous avons les clients sept jours pour boire cette bière. Mais le nouveau système de soutirage signifie que nous pouvons verser sous pression afin que la bière soit gazéifiée plus longtemps. "

Le mécanisme de verrouillage de la porte du Pinter a également été modifié, ce qui est plus facile à fermer et à sécuriser - empêchant toute fuite.

Le Pinter 2 est disponible au Royaume-Uni au prix de 149,99 £. Il est disponible en plusieurs couleurs, dont le noir, le blanc, le bleu, le jaune et le rouge.

Les packs de presse frais commencent à 10 £ et vont jusquà 20 £ par paquet, selon le verre. Certains avec des trémies sont exclusifs au Pinter 2.

Vous pouvez en savoir plus sur pinter.co.uk .

