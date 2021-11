Voici quelques remises épiques sur les claviers qui valent le détour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe de nombreux excellents claviers de jeu et si vous en achetez un nouveau, il est maintenant temps de trouver une bonne affaire.

Que vous recherchiez un petit clavier de jeu qui ne prendra pas beaucoup de place sur votre bureau ou quelque chose de riche en fonctionnalités avec les meilleures spécifications, alors la chasse aux offres Black Friday est un excellent moyen de conclure une affaire.

Nous avons passé au peigne fin les offres actuelles pour choisir les claviers les plus impressionnants que nous ayons essayés et testés et que nous recommandons.

SteelSeries Apex Pro - économisez 36,53 $ maintenant 163,46 $ LApex Pro est un clavier incroyable, avec une actionnement des touches réglable de manière unique et un éclairage RVB vraiment agréable. Maintenant à prix réduit pour le Black Friday, cela vaut le coup dœil. Voir l'offre

Logitech G915 TKL - économisez 50 $/25 £ Le G915 TKL est lun de nos claviers préférés grâce à son design mince, son cadre discret et son esthétique satisfaisante. Cest encore mieux avec une remise. Voir l'offre

Corsair K65 RGB Mini - économisez 20 $/30 £ Si lespace sur le bureau est limité, le K65 RGB Mini est celui quil faut regarder. Minuscule, élégant et très amusant. Maintenant encore plus abordable pour le Black Friday. Voir l'offre

Corsair K100 RGB - économisez 50 $ maintenant 179,99 $ Le clavier phare de Corsair présente des spécifications sérieuses, notamment un taux dinterrogation de 4 000 Hz et des commutateurs optiques-mécaniques. Habituellement, il est proposé à un prix plus élevé, mais il est désormais moins cher pour le Black Friday. Voir l'offre

Roccat Vulcan TKL - économisez 30 $ Le Vulcan TKL est un autre spectateur. Les touches à profil bas laissent vraiment briller celui-ci, mais la finition RVB et premium le met vraiment en valeur. Le prix réduit est encore meilleur. Voir l'offre

Das Keyboard 4 - économisez 25,35 $ maintenant 143,65 $ Si RVB nest pas votre truc et que vous aimez quelque chose de plus furtif, alors tournez-vous vers Das Keyboard. Ce clavier Ultimate na pas de lettrage et est totalement sobre mais génial. Voir l'offre

If you like the look of Das Keyboard devices then it's also worth checking out the store for 15% off across the range this Black Friday.