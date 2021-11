Tuile à acquérir par la société de suivi familiale Life360

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tile - la société de suivi dobjets populaire - va être rachetée par Life360 dans le cadre dun accord évalué à environ 205 millions de dollars.

Life360 est une plate-forme qui fonctionne de manière similaire au réseau Find My d Apple, en ce sens quelle vous aide à localiser et à suivre les membres de votre famille/cercle proche via son application.

Dans le communiqué de presse, il est annoncé que la combinaison des deux sociétés conduira à un service unique qui vous permettra de localiser et de suivre la famille, les animaux domestiques et les objets dans une seule application multiplateforme.

Le PDG de Life360 a déclaré : « Avec lacquisition de Tile, nous serons désormais en mesure de fournir une solution unique et globale pour trouver les personnes, les animaux et les choses qui comptent le plus pour les familles. »

Depuis quApple est entré sur le marché du suivi dobjets avec son propre AirTag - avec lassistance Find My et un accès instantané à un réseau de millions dutilisateurs potentiels - Tile subit une pression croissante.

En raison de son prix compétitif, de la taille de sa base de consommateurs et du fait que presque tous les iPhones dans le monde peuvent être utilisés pour localiser de manière anonyme les AirTags perdus, le tracker fabriqué par Apple est immédiatement devenu attrayant pour beaucoup.

Tile a répondu avec de nouveaux trackers cette année, mais se tourne vers lavenir dans ce dernier mouvement.

Le fait davoir à la fois le suivi des objets et de la famille/des personnes proches dans une seule application qui fonctionne à la fois sur Android et iOS donne à Tile et Life360 une plate-forme plus compétitive qui peut concurrencer directement la solution Find My dApple, mais surtout, est ouverte aux milliards de personnes qui utiliser des téléphones Android.

Laccord devrait être finalisé officiellement début 2022.