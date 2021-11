DAB Motors et Burberry lancent une moto électrique chic

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque de mode de luxe Burberry sest associée à DAB Motors pour lancer une moto électrique en édition limitée, la DAB Concept-E RS Burberry edition.

La série super limitée de seulement 20 vélos comprendra une suspension personnalisée Ohlins haut de gamme et un système de freinage Beringer. Le moteur de 10 kW est léquivalent légal dun moteur 125 cm3, ce qui signifie quil peut être utilisé avec une formation de base seulement dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni.

Le vélo est disponible en deux coloris ; gris métallisé et bleu nuit. Ils sont tous deux dotés de sièges et de poignées en cuir estampés du motif monogramme TB, ainsi que dune marque audacieuse sur la carrosserie et les jantes.

Cela peut sembler improbable, mais les moteurs DAB et Burberry se concentrent sur les produits exclusifs de luxe et les deux marques sont daccord sur la durabilité.

"Le luxe est une affaire dartisan, quelque chose dont toutes les maisons de luxe sont fières. DAB Motors crée une approche sur mesure de son métier dans lindustrie grâce à une approche datelier de lexpérience du produit offrant une réelle considération dans la conception et la construction." a déclaré Adrian Ward Rees, vice-président principal de Burberry.

Simon Dabadie, PDG et fondateur de DAB Motors a déclaré : « Jai créé DAB Motors à travers une vision passionnée de mode et de design, je voulais présenter la moto comme un véritable appareil à la mode capable de générer du désir et dexprimer une identité.

Le vélo sera exposé dans certains des magasins phares de Burberry, notamment à Londres, Dubaï, New York, Los Angeles et Tokyo. Il est disponible à lachat sur le site Web de DAB motors pour 29 900 € TTC.