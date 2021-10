Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La petite carte sans fil du Raspberry Pi reçoit une grosse mise à jour sous la forme du Raspberry Pi Zero 2 W . Offrant un gain de performances et quelques nouvelles fonctionnalités, mais restant extrêmement abordable avec son prix inférieur à 15 £.

Le nouveau processeur quadricœur offre une augmentation de 40 % des performances monothread et des performances multithread 5x par rapport à la génération précédente. Ce qui signifie que cette toute petite planche est prête pour les projets les plus exigeants.

Le Zero W est très populaire auprès de ceux qui fabriquent des consoles de jeux portables DIY, en raison de son petit facteur de forme, et laugmentation des performances va ravir tous ceux qui utilisent un logiciel démulation comme RetroPie.

Le Zero 2 W conserve le même facteur de forme, les mêmes trous de montage et la même disposition des connecteurs que son prédécesseur, de sorte que ceux qui cherchent à mettre à niveau un projet précédent avec le nouveau matériel ne devraient pas avoir beaucoup de problèmes du tout. Cela signifie également que la plupart des anciens accessoires et étuis pour le Raspberry Pi Zero W resteront compatibles.

Raspberry Pi Zero 2 W continue doffrir des connexions sans fil, cest ce que signifie le « W » après tout, y compris le Wi-Fi, le Bluetooth 4.2 et le Bluetooth Low Energy (BLE).

Raspberry Pi a également introduit une nouvelle alimentation USB officielle , vendue séparément, pour lappareil. Lalimentation est également compatible avec les Raspberry Pi 3B et 3B+.

Le Raspberry Pi Zero 2 W est maintenant disponible à lachat au Royaume-Uni, dans lUE, aux États-Unis, au Canada et à Hong Kong pour 13,50 £ (15 $).