(Pocket-lint) - Astell&Kern a complété son lecteur Hi-Res Audio dentrée de gamme avec un modèle de deuxième génération qui comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités.

LAstell&Kern SR25 MKII a été peaufiné pour de meilleures performances sonores et ajoute une prise casque de 4,4 mm pour une plage dynamique et une réponse des basses améliorées.

Dautres améliorations incluent une fonction Replay Gain qui ajuste la lecture du volume à partir de sources jusquà 24 bits/192 kHz, une fonctionnalité BT Sink pour une connexion plus simple à un périphérique Bluetooth externe et lajout dun blindage interne plaqué argent pour protéger le lecteur des interférences électromagnétiques.

En plus de la nouvelle prise 4,4 mm, les connexions casque 2,5 mm (symétriques) et 3,5 mm (asymétriques) sont prises en charge.

Vous pouvez diffuser à partir de celui-ci via Bluetooth, le SR25 MKII prenant en charge à la fois Qualcomm aptX HD et LDAC. La musique peut être ajoutée au lecteur via une source sans fil, telle quun PC ou un smartphone, grâce au logiciel AK File Drop intégré à lappareil. Nimporte quelle source sur le même réseau peut être utilisée pour passer dune piste à lautre, en gros.

Cette fois-ci, la marque a adopté un coloris Mercury D. Silver, légèrement plus foncé que le modèle de première génération.

Le lecteur audio Hi-Res Astell&Kern SR25 MKII sera disponible début novembre au prix de 699 £ / 749 $ / 799 €.

Un étui de protection sera également disponible, au prix de 59 £ / 60 $ / 69 € et disponible en bleu denim, orange et noir.