Nous avons essayé un télescope intelligent et voici les superbes photos que nous avons capturées

(Pocket-lint) - Nous avons longtemps apprécié les images de lespace et les instantanés de lunivers extrêmement intrigant qui entoure la planète que nous appelons notre maison. La NASA montre régulièrement des images impressionnantes quelle a capturées avec le télescope spatial Hubble ou les diverses missions spatiales vers Mars et Jupiter.

Il est également possible de capturer vos propres images depuis chez vous. Si vous avez le bon équipement, beaucoup de patience et de savoir-faire, mais ce nest pas le seul moyen.

Stellina est un télescope intelligent qui rend très simple la capture de vues de lUnivers qui nous entoure. Chargez lapplication, cliquez sur lendroit que vous voulez voir et cet incroyable kit fait tout le travail pour vous.

On nous a demandé de jeter un œil à la station dobservation de Stellina pour voir ce quelle pouvait faire et nous navons pas pu résister.

Cette simple boîte nest pas un télescope au sens traditionnel du terme, mais plutôt "lhybride parfait" entre un télescope intelligent et un appareil photo. Vous navez pas besoin de savoir quelles sont les constellations dans le ciel avant de commencer à lutiliser car le système fait tout le travail pour vous.

Choisissez une constellation, une galaxie, un amas ou une nébuleuse dans lapplication et Stellina trouve automatiquement cet objet, se concentre dessus, puis procède à la collecte dimages tout en empilant des images pour créer le résultat final. Avec une longue exposition, vous pouvez capturer des vues incroyables. Nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs que nous avons réussis pour votre plaisir.

Nébuleuse de lAigle

La nébuleuse de lAigle a été célèbre et magnifiquement photographiée par le télescope spatial Hubble, mais nous sommes assez satisfaits de la façon dont cette image est sortie.

La nébuleuse de lAigle est située à environ 5 700 années-lumière et comprend les célèbres piliers de la création - les tourbillons de gaz et de poussière interstellaires que vous pouvez voir au centre de limage.

Cette photo a pris 200 images empilées sur une période de 30 minutes pour capturer et est un excellent exemple de ce que Stellina peut faire.

Nébuleuse de la Bulle

Voici NGC 7635, également connue sous le nom de nébuleuse de la bulle,

Cest une nébuleuse en émission brillante qui, si vous regardez de près, ressemble à une bulle. Cette bulle est formée par un vent stellaire créé par une jeune étoile voisine.

On dit quelle se situe entre 7 et 11 000 années-lumière de la Terre. Tellement incroyable que nous avons réussi à prendre cette image de notre jardin arrière.

Limage que nous avons prise ici a été prise sur une période dune heure avec 51 images empilées pour créer ce résultat.

La galaxie de Bode

La galaxie de Bode (alias M81) a été repérée à lorigine par lastronome allemand Johann Elert Bode en 1774. Elle se trouve à environ 11,6 millions dannées-lumière de la Terre, mais cest lune des galaxies les plus brillantes visibles dans notre ciel nocturne.

La vue capturée par le télescope Hubble est évidemment plus impressionnante, mais notre photo est soignée aussi. 188 images ont été prises et empilées pour créer cette image sur une durée daffichage de 30 minutes.

Nébuleuse de lhaltère

La nébuleuse de lhaltère est un autre corps découvert il y a longtemps, Charles Messier layant repéré à lorigine en 1764.

La vue que vous voyez est le résultat dune vieille étoile qui répand ses couches dans la zone environnante, ce qui donne un affichage lumineux et coloré.

Cette nébuleuse est à plus de 1 200 années-lumière et pourtant, nous avons réussi à la capturer facilement depuis notre maison.

La lune

Stellina nest pas vraiment conçu pour prendre des photos de planètes. Bien que vous puissiez les trouver dans lapplication, vous recevrez un avertissement indiquant que le télescope intelligent est conçu pour capturer des galeries, des nébuleuses et des amas et quil fonctionnera mieux.

Cela dit, nous avons réussi à obtenir cette image plutôt chouette de la Lune alors quelle brillait particulièrement fort dans le ciel nocturne.

Nébuleuse du Voile

Cest lune des images les plus impressionnantes que nous ayons réussi à prendre avec Stellina. Il faut environ une heure pour voir cette vue de cette zone qui montre un nuage de gaz et de poussière chauffés et ionisés dans la constellation du Cygne.

On dit que cette impressionnante nébuleuse est le résultat dune supernova qui était plus de 20 fois plus grosse que notre soleil et qui a explosé il y a 20 000 ans.

Il a été repéré à lorigine par William Herschel en 1784 et maintenant capturé par nous avec juste notre téléphone, Stellina et une touche de patience.

Bague de fiançailles

Cest une région connue sous le nom de bague de fiançailles. Il est situé à environ 1 500 années-lumière de la Terre et abrite une étoile incroyablement brillante connue sous le nom de HD 83535.

Dans les bonnes conditions, létoile brillante que vous pouvez voir sur cette image est visible avec une grande nébuleuse derrière elle. Malheureusement, la couverture nuageuse et les changements de température nous ont empêchés dobtenir une image complète, mais cest toujours incroyable de voir à quel point létoile est brillante.

Nébuleuse Pacman

Cette image de la nébuleuse Pacman a été créée avec 342 images empilées sur une période dune heure.

Il sagit dune nébulaire en émission située dans le bras en spirale de Persée de la Voie lactée. Il a été découvert à lorigine par Edward Emerson Barnard en 1883, mais a depuis acquis le nom de Pacman Nebula en raison de sa ressemblance avec le personnage de jeu darcade classique.

Nébuleuse de lÂme

Ceci est une vue de Westerhout 5, également connue sous le nom de Soul Nebula. Il faut plus de deux heures pour avoir une bonne vue de cette région. Ce qui peut être délicat avec les changements de temps qui peuvent survenir pendant que Stellina se concentre sur la région.

Pourtant, cest un site impressionnant étant donné que cette nébuleuse en émission est située à environ 7 500 années-lumière de notre maison. La légère teinte rouge sur limage provient des émissions dhydrogène gazeux dans la région.

Pléiades

Les Pléiades sont certainement dune luminosité frappante. Cette vue montre une région de lespace située à seulement 410 années-lumière de la Terre avec plus de 800 étoiles dans un groupe proche.

Pléiades porte également le nom de Sept Sœurs en référence à une légende grecque autour du dieu Titan Atlas et de ses filles.

Il a été vu à lorigine par Galileo Galilei en 1610 et esquissé pour montrer 36 étoiles dans la région. Sous cette forme photographique, il montre certainement des étoiles dune luminosité impressionnante.

Galaxie du Triangle

Ici, nous avons pris 209 images de la galaxie du triangle que Stellina a automatiquement empilées dans cette photo résultante.

La galaxie du triangle est la troisième plus grande galaxie locale derrière la galaxie dAndromède et la Voie lactée.

Grand amas de Pégase

Cette photo est composée de 196 images empilées prises en environ une demi-heure et montre lun des globulaires les plus densément emballés connus dans la Voie lactée.

Lamas du Grand Pégase, également connu sous le nom de Messier 15, serait lun des amas les plus anciens de notre Galaxie. A environ 12 milliards dannées, cest certainement un spectacle impressionnant. Elle est située à 33 600 années-lumière de la Terre et abrite environ 100 000 étoiles, ce qui la rend 360 000 fois plus lumineuse que notre Soleil.

Fantôme de Cassiopée

Cette photo du fantôme de Cassiopée a été créée avec 477 images capturées au cours dune longue exposition de 2 heures.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir un aperçu de la brillante zone étrange de lespace qui a été précédemment capturée par le télescope Hubble .

Le rayonnement ultraviolet de létoile géante bleue voisine Gamma Cassiopeiae (vue en bas à droite) bombarde lhydrogène dans la zone provoquant la lueur rouge que vous pouvez voir faiblement au milieu.

Galaxie de feux dartifice

La galaxie des feux dartifice peut sembler minuscule ici, mais on dit en fait quelle a un diamètre de 40 000 années-lumière. Elle contient environ la moitié du nombre détoiles que la Voie lactée et est très active avec des explosions de supernovae qui se produisent 10 fois plus souvent.

Il est situé à 25 000 années-lumière de la Terre et est vu ici avec seulement 108 photos capturées avec Stellina.

Nébuleuse de la Tête de Poisson

Vous devez loucher un peu ici pour le voir, probablement à cause de problèmes météorologiques pendant que nous prenions la photo, mais il sagit de la nébuleuse de la tête de poisson.

Cest une région de formation détoiles dans la constellation nord de Cassiopée où les couleurs sont causées par lémission datomes doxygène, dhydrogène et de soufre. La forme résultante ressemble à un poisson, doù son nom.

Galaxie du tranchant du couteau

NGC 5907 est une galaxie spirale qui ressemble à un bout de couteau dans lespace créé par des étoiles naines. Cest à 50 millions dannées-lumière de la Terre.

Malgré sa forme, la galaxie Knife Edge est en fait lun des types de galaxies les plus courants dans lUnivers connu.

Messier 71

Messier 71 est un autre amas globulaire - une collection détoiles étroitement liées par la gravité.

On pense quil est plus jeune que de nombreux autres amas de ce type à environ 10 milliards dannées. Cest certainement un spectacle impressionnant.

Groupe de moulins à vent

Messier 36, également connu sous le nom de Pinwheel Cluster, est un autre amas détoiles dans lespace. Elle se trouve à 4 000 années-lumière de notre planète natale et comprend un groupe denviron 60 étoiles espacées denviron 14 années-lumière. A environ 25 millions dannées, le Pinwheel Cluster est une merveille de lespace.

Cette vue a été prise en 30 minutes avec environ 193 images empilées pour le résultat final.

Nébuleuse de loeil de chat

La nébuleuse de lœil de chat est une nébuleuse planétaire qui a été repérée pour la première fois par William Herschel en 1786.

Sa pleine beauté est bien démontrée par le télescope spatial Hubble, mais même notre cliché avec Stellina donne une idée des vues impressionnantes de la région.

Amas double dans Persée

Le double amas de Persée contient deux amas différents, dont NGC 869 et NGC 884. On dit quils contiennent 20 000 masses solaires et ont environ 12 millions dannées.

Incroyablement, il y a 300 étoiles super-géantes bleu-blanc dans chacun des amas, doù les masses étonnantes visibles ici.

Edouard Jeune Étoile

Edward Young Star (alias Messier 110) est une galaxie elliptique naine et un satellite de la galaxie dAndromède. Il na quune faible luminosité de surface ce qui le rend difficile à observer.

On dit que létoile Edward Young est inhabituelle en raison de ses structures sombres et dindices sur la formation récente détoiles. On pense également quil contient environ 10 milliards détoiles.

Limage que nous avons capturée avec Stellina comprend 214 images empilées pour créer la photo finale.

Jupiter

Comme nous lavons dit plus tôt, Stellina nest pas conçue pour les planètes, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir un aperçu. Voici à quoi ressemble une vue rapide de Jupiter.

Caldwell 7

Caldwell 7 est une galaxie spirale intermédiaire située à environ huit millions dannées-lumière de la Terre. On dit quil contient plusieurs régions de formation détoiles. Plusieurs étoiles brillantes qui font partie de notre propre Voie lactée sont visibles au premier plan.

Messier 56

Messier 56 est à environ 32 900 années-lumière de la Terre. On dit quelle a 84 années-lumière de diamètre et contient environ 230 000 masses solaires.

Fait intéressant, M56 fait partie de la saucisse Gaia qui serait les restes dune galaxie naine fusionnée.

Amas de chouettes

Lamas de la chouette est un amas ouvert de la constellation de Cassiopée. Il a été découvert par William Hershel en 1787.

Nébuleuse du Pélican

La nébuleuse du Pélican est une nébuleuse en émission découverte par William Hershel. Il est associé à la nébuleuse de lAmérique du Nord et a une émission gazeuse qui ressemble à un pélican.

Dans de meilleures conditions, il faut environ deux heures pour photographier avec Stellina et nest pas aussi visible que nous le souhaiterions ici, mais reste une excellente image.

La Double Double Etoile

Il sagit de la Double Double Star, également connue sous le nom d Epsilon Lyrae .

Les deux étoiles les plus brillantes sont situées à 160 années-lumière de la Terre et orbitent lune autour de lautre sur des centaines de milliers dannées.