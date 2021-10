Anker dévoile Soundcore Frames, ses lunettes audio intelligentes à 200 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Anker présente une paire de lunettes audio intelligentes sous sa marque Soundcore. Appelées Soundcore Frames, elles sont essentiellement conçues pour rivaliser avec les lunettes similaires de Razer . Leur principale astuce est quils peuvent offrir une expérience plus immersive lorsque vous écoutez de la musique, des podcasts, etc.

Les bras des cadres Soundcore contiennent des haut-parleurs - deux dans chacun. Le haut-parleur principal se trouve à lavant de loreille de lutilisateur, tandis que lautre est situé derrière loreille de lutilisateur. Cette configuration est censée "aider à amplifier le son stéréo", selon Bose. Dans la plupart des situations à lextérieur, les gens ne devraient pas être en mesure de dire si vos lunettes diffusent de la musique. Cependant, si vous êtes à lintérieur et que vous écoutez de la musique forte, nous soupçonnons que les personnes à proximité pourront entendre.

Les autres caractéristiques incluent une durée de vie de la batterie estimée à 5,5 heures de lecture continue, une résistance à leau IPX4 et des commandes glisser-appuyer sur les bras.

Oh, et les haut-parleurs des cadres peuvent dire quand vous avez retiré la vitre et mettront automatiquement votre musique en pause pour que vous nayez pas à prendre votre téléphone.

Les cadres Soundcore coûtent 199,99 $ et commenceront à être expédiés en novembre 2021. Vous pourrez les acheter sur Amazon et ailleurs. Ils sont disponibles en 10 modèles différents, que vous pouvez "essayer virtuellement" à laide de lapplication pour smartphone Anker Soundcore pour Android et iOS.

Si vous souhaitez acheter un style de cadre supplémentaire, Anker les propose à 49,99 $ chacun.