(Pocket-lint) - Tile a introduit de nouvelles versions de Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim et Tile Sticker , peaufinant les designs et augmentant la gamme sur certains appareils.

Malgré lentrée d Apple et de Samsung dans lespace des trackers Bluetooth au cours des 12 derniers mois, Tile rapporte que les ventes ont augmenté de 70% au cours des 8 derniers mois, car la recherche dappareils perdus devient de plus en plus importante.

Avec une gamme complète de produits, Tile soutient quil propose une meilleure offre que certains rivaux évidents : le Tile Pro a été repensé dans un style de porte-clés, qui reflète lendroit où la plupart des gens lutilisent - sur les clés.

Le nouveau design laide à se démarquer du Tile Mate, qui se trouve en dessous dans la famille, mais les deux offrent des œillets pratiques pour que vous puissiez les attacher à des appareils, sans quon vous demande ensuite dacheter un accessoire afin que vous puissiez réellement lattacher à quelque chose, comme lAirTag dApple.

Le Pro offre la plus longue portée - environ 120 mètres de détection Bluetooth - tandis que le Mate obtient 76 mètres tout comme le Tile Slim. Les deux ont également des volumes plus élevés pour faciliter la détection.

Tile Slim est un appareil intéressant car il a essentiellement la taille dune carte de crédit et peut donc être glissé dans votre portefeuille, tandis que le Tile Sticker déplace son bouton sur le côté plutôt que vers le haut dans cette nouvelle itération, tout en obtenant une grosse augmentation de volume.

Bien quil ny ait pas d ultra-large bande dans la première série dappareils, il y aura une version ultra-large bande du Tile Pro - appelée Tile Ultra - lancée au début de 2022 qui ajoutera cette fonction, ainsi que la recherche de réalité augmentée, pour aider à fermer- emplacement de la plage.

En plus de la sélection de fonctionnalités déjà prises en charge par Tile, il existe une nouvelle fonctionnalité Lost and Found.

Cela prend la forme dun code QR à larrière des appareils Pro, Mate et Slim, qui permet à toute personne possédant un smartphone de scanner le code et dêtre redirigé vers une page avec les coordonnées - cest-à-dire ceux qui trouvent Tiles mais ne sont pas dans le réseau Tile peut toujours aider à la détection.

Il y a aussi une fonction Scan and Secure à venir. Ceci est similaire aux fonctionnalités Apple et Samsung conçues pour empêcher quelquun de vous suivre avec une vignette - permettant de rechercher des vignettes pour voir sil y a un appareil non reconnu qui semble voyager avec vous.

Tous les nouveaux appareils sont disponibles dès maintenant, avec le Tile Pro à 29,99 £, le Tile Mate à 19,99 £, le Tile Slim à 29,99 £ et le Tile Sticker à 24,99 £.

