(Pocket-lint) - Wyze, un fabricant daccessoires pour maison intelligente populaire aux États-Unis, est spécialisé dans les produits axés sur le budget, et le dernier exemple est sa nouvelle balance intelligente à 15 $. Appelé Scale S, il sagit dun successeur plus abordable de l échelle Wyze originale à 30 $ sortie lannée dernière.

La Wyze Scale S peut non seulement mesurer votre poids, mais elle est livrée avec quatre électrodes qui peuvent également déterminer dautres mesures de santé de votre corps. Wyze a déclaré que la Balance S est capable de mesurer 11 paramètres de composition corporelle : poids, pourcentage de graisse corporelle, masse corporelle maigre, IMC, poids musculaire, graisse viscérale, taux métabolique basal, masse osseuse, âge métabolique, protéines et pourcentage deau corporelle.

Finalement, il suivra également la fréquence cardiaque. Cette fonctionnalité arrivera plus tard cette année.

Vous utilisez également la balance S pour peser dautres choses. Il dispose dun mode qui vous permet de trouver le poids dun "bébé, dun animal de compagnie, dun bagage ou du sac à dos absurdement lourd de votre enfant", selon Wyze. Les autres fonctionnalités incluent un écran LED de 3,5 pouces et une application complémentaire que vous pouvez utiliser pour définir des objectifs et suivre les progrès de jusquà huit utilisateurs différents. La balance S peut également synchroniser les données avec Fitbit, Google Fit et Apple Health.

Wyze estime la durée de vie de la batterie à environ 18 mois avec les batteries incluses.

Si lun de ces éléments vous intéresse, le Wyze Scale S est désormais disponible en précommande sur Wyze.com et sera expédié en novembre 2021 aux États-Unis.