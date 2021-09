Oakley et Roccat unissent leurs forces pour créer des lunettes compatibles avec les jeux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant des lunettes de style de vie Oakley a annoncé quil sassocie au fabricant de périphériques de jeu Roccat pour fabriquer des lunettes compatibles avec les casques pour une expérience de jeu inégalée.

Oakley a un partenariat avec Turtle Beach depuis un certain temps maintenant. Ce qui est tout à fait logique car Turtle Beach fabrique depuis des années ses casques de jeu avec des conceptions adaptées aux lunettes.

Maintenant, Roccat appartient à Turtle Beach, cette société simplique également dans le partenariat. Le résultat est une collection de lunettes en édition limitée pour les joueurs comprenant les lunettes Oakley Metalink avec le logo Roccat instantanément reconnaissable sur le côté.

Ces lunettes de jeu utilisent la technologie de lentilles Prizm Gaming dOakley pour offrir une filtration de la lumière bleue "exceptionnelle". La société affirme que ces lentilles filtrent 40% de la lumière bleue émise par votre écran, ce qui vous permet de jouer à votre meilleur plus longtemps.

La collection Oakley x Roccat en édition limitée promet doffrir une vision améliorée ainsi quun ajustement parfait avec les casques de jeu les plus populaires de Roccat. Ainsi, ces spécifications non seulement atténueront la pression de la lumière bleue sur vos yeux, mais aideront également à garder vos oreilles et votre tête confortables.

La collection de lunettes Oakley Metalink est disponible avec les verres Authentic Prescription dOakley. Il peut être acheté dès maintenant directement sur le site ou dans les magasins Oakley aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon et à Singapour.