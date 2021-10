Tile Ultra offrira des compétences de recherche UWB lors de son lancement en 2022 - et cela fonctionne même avec liPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tile a confirmé quil proposera lUWB - ultra large bande - à sa liste de compétences de recherche avec le lancement du Tile Ultra début 2022.

La société a dabord annoncé quelle travaillait sur un système utilisant lUWB au début de 2021 , mais il a fallu un certain temps pour arriver sur le marché.

Tile a actualisé tous ses appareils Tile - Pro, Mate, Slim, Sticker - avec lUltra obtenant le même design semblable à un porte-clés que le Tile Pro.

Lajout UWB au Tile Ultra permettra la recherche de point et de localisation, conçu pour fonctionner sur de courtes distances afin daider les utilisateurs à identifier lemplacement exact dun appareil afin quils puissent y accéder directement, plutôt que de devoir se fier uniquement à laudio.

Tile a confirmé quil travaillait en étroite collaboration avec Google pour garantir une excellente expérience dans Android 12 ; Google a précédemment confirmé que lUWB sera inclus dans les futurs produits et quil est prévu dans le Pixel 6.

"Avec Android 12, les utilisateurs de téléphones dotés de la technologie Ultra-Wideband bénéficieront dexpériences de positionnement nouvelles et précises. Nous sommes enthousiasmés par le travail que nous avons fait avec Tile et la nouvelle expérience de recherche quil offrira aux utilisateurs", a déclaré Erik Kay , vice-président de lingénierie, Google.

Actuellement, il existe peu dappareils Android disponibles qui offrent la technologie UWB. Samsung le propose dans quelques modèles, mais pas la plupart des appareils Android. Cela devrait changer en 2022, avec de nouveaux lancements offrant le nouveau protocole sans fil.

Apple propose cependant lUWB dans les iPhone 11, 12 et 13. Rebaptisé dans le cadre de la "puce U1", Apple propose la recherche UWB dans le cadre des compétences dApple AirTag .

Tile a confirmé que les appareils iOS fonctionneront avec Tile Ultra, ce qui en fait le premier appareil UWB qui fonctionnera à la fois sur Android et sur iPhone. Le Galaxy SmartTag+ de Samsung ne fonctionne quavec les téléphones Samsung, tandis que lappareil dApple ne fonctionne quavec les appareils iOS.

Tile et Apple se sont battus pour laccès à la puce U1 dans le passé. En janvier 2020, Tile a témoigné devant le sous-comité sénatorial des lois antitrust , expliquant comment Apple semblait prendre des mesures pour rendre plus difficile laccès de tiers à certaines parties du matériel, comme laccès en arrière-plan à la puce U1 et Bluetooth.

Cela a soulevé des doutes dans lesprit de nombreux clients quant à savoir si Tile Ultra verrait le jour, mais il semble quavec le propre appareil dApple sur le marché, Tile va pouvoir lancer un appareil UWB qui fonctionnera avec le iPhone.

Bien sûr, lappareil de Tile fonctionnera dans le propre système de localisation de Tile plutôt que dans le réseau FindMy dApple, mais la société peut se vanter de fonctionner sur toutes les plateformes.

Le prix na pas encore été confirmé, mais Tile a déclaré à Pocket-lint quil ne sattendait pas à ce quil soit beaucoup plus élevé que le prix du Tile Pro, actuellement de 29,99 £. Nous nous attendons à en savoir plus sur lappareil au début de 2022.