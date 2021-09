Rouler avec le changement de vitesse SRAM Rival eTap AXS : lavenir des vélos est-il sans fil ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vélos et technologie vont de pair. Pas toujours au sens numérique qui pourrait être familier aux lecteurs de Pocket-lint, mais avec un processus constant ou laffinement de la conception, des matériaux et de la mécanique de chaque composant de lhumble vélo, cest une industrie qui ne reste pas immobile.

Alors quun ajustement du cadre ici, ou largument en cours sur la largeur ou la pression du pneu est la meilleure, est en cours, il y a un changement fondamental dans un aspect des vélos en cours - la transmission.

Nous avons utilisé le groupe Rival eTap AXS de SRAM pour voir de quoi il sagit.

Bien que beaucoup de choses aient changé dans les vélos au cours des dernières années, les fondamentaux nont pas changé. Pendant la majeure partie de lhistoire du cyclisme à lère moderne, les câbles ont été utilisés pour changer de vitesse. Des leviers à friction aux systèmes indexés plus intelligents, les principes étaient les mêmes : serrez le câble ou desserrez le câble et laissez les ressorts des manettes déplacer votre chaîne sur les engrenages.

Alors que lhistoire du changement de vitesse électronique remonte aux années 1990, cest le lancement en 2001 du Di2 (Digital Integrated Intelligence) de Shimano qui nous fait vraiment entrer dans lère moderne, même si cétait en 2009 avant quil ne fasse vraiment sa marque.

Loffre de SRAM, le système eTap, a été lancée en 2015 et a depuis évolué en trois niveaux - Red, Force et Rival, reflétant les niveaux des groupes manuels de SRAM.

Si vous connaissez les groupes de route de SRAM, vous saurez quils fonctionnent dans lordre Apex, Rival, Force, Red, du niveau dentrée au niveau professionnel.

Le système eTap est disponible aux niveaux Rival, Force et Red, ce qui signifie quil est disponible à un niveau inférieur au système Di2 de Shimano, qui nest disponible que sur Ultegra et Dura-Ace au moment de la rédaction.

Cest important, car Rival eTap est un système sans fil plus abordable et probablement le plus accessible pour la plupart des cyclistes, faisant son chemin dans les vélos de milieu de gamme, tels que le Boardman SLR 9.4 Disc, à lextrémité la plus abordable de le spectre, mais avec de larges options à travers Trek - y compris le Domane que nous roulions - Specialized, et dautres.

Pour beaucoup, le passage au changement de vitesse électronique est quelque chose qui se produit lorsque vous achetez un nouveau vélo, bien que naturellement, vous puissiez acheter des pièces individuelles du système ou le groupe complet. Comme il sagit dun système à 12 vitesses plutôt quà 11 vitesses, vous ne pouvez pas simplement mettre à niveau de manière mix and match, vous devrez adapter votre roue arrière pour prendre une cassette à 12 vitesses, mais cest une option de mise à niveau pour ceux avec un vélo de frein à disque existant.

Le système complet a un prix de vente conseillé denviron 1 268 £.

À titre de comparaison avec ces systèmes aux spécifications plus élevées, le niveau Rival noffre pas de changement de vitesse à distance - il ny a pas de points de connexion pour les boutons de changement de vitesse auxiliaires. Il a un levier en alliage plutôt quen carbone et na pas damortisseur à fluide Orbit sur le dérailleur arrière proposé par Force et Red - mais sinon, cest à peu près la même expérience.

Le groupe Rival eTap AXS est à 12 vitesses, correspondant aux systèmes Force et Red eTap et surpassant les groupes manuels à 11 vitesses.

Cela a apporté un changement, avec un plateau plus petit à lavant et en commençant par un engrenage 10T plus petit à larrière. Il existe deux cassettes disponibles dans la famille Rival, 10-30T et 10-36T - et cest la 10-36T que nous roulons - mais il existe également une compatibilité avec certaines cassettes Force et Red eTap.

Comme ces systèmes plus sophistiqués, le Rival utilise également une chaîne Flattop.

Lautre chose importante à noter à propos du système Rival eTap AXS est quil est conçu uniquement pour les freins à disque hydrauliques. Il ny a pas doption de frein sur jante. Cela pourrait diviser certains coureurs qui préfèrent sen tenir à leurs étriers, mais ce nest pas une option ici.

Les freins ont des capots prononcés, sont alimentés par une batterie CR2032 (qui devrait durer quelques années), avec les leviers de vitesses vous déplaçant intuitivement à travers les vitesses séquentiellement comme le changement de vitesse sur une boîte de vitesses automatique sur une voiture.

Un coup sur le levier gauche déplace le dérailleur vers la gauche et le levier droit déplace le dérailleur vers la droite. Appuyez sur les deux en même temps pour déplacer le dérailleur avant. Si vous êtes habitué aux changements de vitesse manuels, cela peut sembler un peu étrange, mais après 10 minutes en selle, vous serez totalement à bord - cest vraiment facile à maîtriser.

Le dérailleur avant a sa propre batterie, tout comme larrière, et tous ont de petits boutons pour réveiller ou coupler le système et se connecter à lapplication pour smartphone AXS - ainsi que vous permettre de couper le dérailleur sil ne se déplace pas aussi proprement que vous le feriez Comme.

Il existe également une option pour un wattmètre Quarq sur le système Rival eTap.

Issu des manettes de vitesses manuelles - et normalement piloté par Shimano - le système eTap est bien loin de ce que nous considérons comme "normal". Cependant, il ny a pas lieu dêtre inquiet, car ce changement de vitesse est si intuitif, il ne prend que quelques changements et vous vous sentirez à laise.

Tout comme la conduite dune voiture, le passage dun changement de vitesse manuel à un changement de vitesse électronique peut changer considérablement lexpérience. Cest précis, cest super réactif, et il suffit dappuyer sur le levier pour obtenir la réaction que vous voulez.

Cest très bien en conduite normale, en ralentissant jusquà un feu rouge, vous pouvez passer les vitesses sans un énorme coup de levier de vitesses, mais le véritable avantage dun changement de vitesse aussi facile réside dans les baisses - vous pouvez changer de vitesse du bout des doigts et cest le cap dans les deux sens.

Changer de vitesse a un penchant naturel vers des vitesses plus petites; la gravité aide lorsque la chaîne tombe et sur les engrenages manuels, cela signifie quil est souvent plus difficile de passer à vos engrenages plus grands - cest plus lent, cest plus bruyant, et cest souvent là que vous remarquez limprécision à travers des choses comme létirement du câble.

Ce sont des points mineurs pour un cycliste chevronné, mais le changement de vitesse dans les deux sens étant si fluide, il est facile de sauter sur le changement de vitesse électronique aussi facilement - et pour les nouveaux cyclistes, cette douceur peut être vraiment attrayante par rapport à lalternative.

Nous navons pas encore parlé des plateaux. Avec une cassette 10-36T à larrière, nous devons admettre que dans nos trajets habituels à travers les collines du Surrey, il ny a pas de grand appel à passer au plus petit plateau. Mais cest aussi simple - en appuyant sur les deux leviers en même temps, il descendra ou montera à nouveau avec une efficacité sans faille.

Tout cela sonne bien - et cest le cas - mais il y a plus dans le système Rival eTap - il y a la partie AXS. AXS (dit « accès »), fait référence à la connectivité smartphone. Oui, vous pouvez connecter votre téléphone via lapplication Android ou iOS, ce qui vous permet de vous connecter à votre groupe.

Eh bien, cest vraiment une connexion aux dérailleurs avant et arrière et aux leviers, vous permettant de pousser les mises à jour du firmware, mais ouvrant également quelques options intelligentes.

Tout dabord, vous pouvez lui dire quelle cassette vous utilisez. Si vous voulez des vitesses différentes, vous pouvez le dire à lapplication, afin que le dérailleur arrière sache ce qui se passe - et cest important pour la gestion des vitesses.

Vous pouvez également modifier le comportement des leviers, en échangeant les fonctions gauche et droite si cest votre préférence.

Ensuite, il y a aussi loption pour le multishift. Cela vous permettra de changer de vitesse dans une plus grande limite avec une pression prolongée sur le levier.

Vous pouvez le désactiver complètement (une pression prolongée ne représenterait quune vitesse) ou vous pouvez le régler sur deux, trois ou "tous". Cest vrai, vous pouvez maintenir le levier enfoncé et le vélo tentera de passer toutes les vitesses arrière pendant que vous pédalez.

Cette option "tout" nest peut-être utile quà la sortie dun sommet lorsque vous souhaitez revenir à la vitesse supérieure, mais les deux et trois options peuvent être utiles.

Encore une fois, ils permettent un changement facile au bas dune colline ou en haut dune colline, mais le multishift vers le bas est également utile lorsque vous vous dirigez vers une jonction, pour vous faire passer à un rapport inférieur prêt à repartir.

En mode de compensation, lorsque vous changez le plateau avant, larrière sajustera pour en faire une transition en douceur dans lengrenage pour le cycliste et éviter un gros saut.

Cela évite cette chose classique de tomber dans le petit plateau, le trouvant trop facile et nécessitant un passage de deux vitesses à larrière - le système eTap le fera pour vous, ce qui rend le cycliste plus fluide. Cest aussi là quil est important dindiquer au système quelle cassette se trouve sur le vélo, afin quil sache comment compenser de cette manière.

En mode séquentiel, vous navez pas du tout besoin de changer le plateau, il se déplacera automatiquement lorsque vous vous déplacerez dans la cassette à larrière. Cela signifie quà mesure que vous vous approchez du rapport le plus bas sur le grand plateau, il tombera sur le plus petit plateau et compensera à larrière, sans que vous ayez à y penser - vous continuez simplement à changer de vitesse.

La même chose se produit lorsque vous commencez à passer à des vitesses plus élevées - vous atteindrez un point où vous passerez automatiquement sur le grand anneau, avec une compensation arrière. Dans une certaine mesure, cela permet déviter le chaînage croisé, mais cela vous donne vraiment moins à penser et vous navez pas besoin de cette double pression pour déplacer le dérailleur avant.

Cest là que cela peut être un peu maladroit, car cest une transition un peu difficile vers le grand anneau avant, dautant plus quà ce stade, vous reprenez probablement de la vitesse et pédalez assez fort. Certes, cest probablement le changement de vitesse le plus bruyant sur nimporte quel système dengrenage.

Ces options sont toutes dans lapplication et pour ceux qui sont un peu plus techniques, cest quelque chose avec lequel jouer pour voir ce qui convient à votre style de conduite et, dans une certaine mesure, le type de conduite que vous faites le plus souvent.

Certains pourraient le voir comme des coureurs paresseux et aguerris sauront que dans un système manuel, vous saurez tout cela et cela devient une seconde nature, mais il y a toujours une facilité transparente à lensemble du système ici qui vous fera rapidement changer davis.

Lapplication elle-même est ok. Une fois connecté, vous pouvez configurer un vélo et attribuer des composants à ce vélo, mais il ny a pas dautres données réelles qui proviennent de lapplication - pas même du compteur de puissance Quarq que vous pouvez avoir installé dans le cadre du système.

Au lieu de cela, vous devrez connecter des ordinateurs de vélo ou des applications compatibles pour accéder à ces données. Il prend en charge Bluetooth et ANT+, il fonctionnera donc largement avec les principaux acteurs du marché , vous permettant daccéder aux données de ce compteur de puissance, ainsi quaux données dengrenage.

Si votre ordinateur de vélo le prend en charge (nous avons utilisé leHammerhead Karoo 2 ), vous pourrez obtenir une lecture de la vitesse dans laquelle vous vous trouvez et du nombre de changements par trajet, si ces données vous sont utiles. Sinon, les données de puissance seront enregistrées comme pour tout autre wattmètre, mais notez que dans le système Rival eTap, il sagit dun enregistrement simple face, prenant les données de la manivelle gauche.

Il y a des batteries dans les leviers, qui dureront environ 2 ans sur la base dune conduite pendant 15 heures par semaine, tandis que les batteries dans les dérailleurs avant et arrière dureront quelques mois - en fonction de combien vous changez de vitesse et combien vous roulez .

Bien sûr, cest autre chose à penser et largument facile contre ce type de système est que lorsque les batteries sépuisent, vous vous retrouverez sur un vélo à pignon fixe. Avec autant de personnes transportant si souvent des appareils électroniques - vous pouvez avoir un ordinateur de vélo, un téléphone, un moniteur de fréquence cardiaque, des lumières à chaque sortie - ce nest pas un grand pas de devoir penser à recharger les batteries de votre vélo aussi.

Rouler avec le changement de vitesse sans fil présente un certain nombre davantages. Il y a une réduction des câbles qui peut apporter certains avantages dans la conception du cadre, ce qui pourrait faire du changement sans fil une option populaire à lavenir.

Le côté intelligent des choses est susceptible davoir un large attrait, même sil y aura toujours ceux qui penseront que le système na pas la "sensation" du changement de vitesse manuel. La même chose sapplique aux voitures, avec de nombreux puristes saccrochant au changement de vitesse manuel comme supérieur - mais le changement de vitesse automatique est clairement plus facile pour le conducteur.

Lattrait du changement de vitesse sans fil et de choses comme le changement de vitesse séquentiel pourrait attirer de nouveaux modes de pilotage que les vétérans chevronnés, mais également, pour ceux qui voyagent qui veulent penser un peu moins, il y a à nouveau un attrait.

Oui, cest plus cher que les systèmes conventionnels, mais le fait que nous examinions des avancées à 12 vitesses dans le changement de vitesse sans fil mais pas dans le changement de vitesse manuel suggère que cest là que SRAM met ses efforts. Bien sûr, avec un système comme Rival eTap, conçu pour être plus abordable, vous pourrez peut-être vous procurer un vélo équipé de ce système, plutôt quun groupe plus performant dun fabricant rival.

En fin de compte, SRAM Rival eTap AXS apporte une contribution précieuse : cest lexemple parfait de la technologie de retombée, apportant quelque chose de nouveau pour plaire à ceux qui cherchent à acheter un nouveau vélo et à changer lexpérience de conduite pour eux.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que lentement, le changement de vitesse sans fil deviendra de plus en plus répandu au cours des années à venir - apportant plus de données, plus doptions de conduite et plus de décisions à prendre avant dacheter votre prochain vélo.