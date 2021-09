Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - SteelSeries a dévoilé la collection Ghost en édition limitée avec un nouveau look pour le clavier sans fil SteelSeries Aerox 3 et Apex 7 TKL.

Si lun de ces périphériques de jeu géniaux vous a déjà semblé attrayant, alors vous êtes obligé de lever un sourcil et de sentir votre portefeuille se contracter face à ces dernières variantes.

Les claviers SteelSeries TenKeyLess (TKL) sont populaires dans le monde entier et lApex 7 est une légende parmi ces styles de claviers de jeu compacts. Lédition Ghost présente le même design avec des fonctionnalités impressionnantes, notamment un écran intelligent OLED intégré, un éclairage RVB impressionnant par touche et un cadre en aluminium solide.

Les points forts de lédition Ghost sont les touches de pudding à double coup et le magnifique coloris fantôme en édition limitée qui fait que cette planche se démarque merveilleusement de la foule.

La collection Ghost est encore plus attrayante avec lajout de la souris SteelSeries Aerox 3 Wireless Ghost Edition. LAerox 3 sans fil standard est lune de nos souris de jeu légères préférées et déjà un vrai look grâce à la conception en nid dabeille et au RVB agréable.

Maintenant, il est encore plus beau dans le coloris Ghost Edition. Sous le capot, il a également le même attrait, avec un design ultra-léger de 68 g, des pieds 100 % PTFE, une autonomie de 200 heures et des capacités de charge rapide.

Que pourrais-tu vouloir de plus?

Lédition Apex 7 TKL Ghost est disponible à lachat dès maintenant en Amérique du Nord pour 149,99 $, EMEA pour 179,99 € et APAC pour 179,99 $.

Alors que lAerox 3 Wireless Ghost Edition vous coûtera59,99 $, 69,99 € ou 69,99 $ en APAC .