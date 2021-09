Les souris M65 RGB améliorées de Corsair ont désormais des actions dinclinaison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Corsair a dévoilé pour la première fois des mises à jour de sa gamme de souris de jeu accordables M65 avec une nouvelle technologie et une version sans fil.

Ces derniers ajouts à la famille emblématique de souris de jeu M65 incluent non seulement le style M65 classique, mais offrent également des performances améliorées.

Les améliorations de performances incluent un DPI maximum de 26 000 grâce au capteur optique Marksman de Corsair. Un taux dinterrogation de 8 000 Hz avec lhyper-traitement Corsair AXON pour un enregistrement des clics ultra-rapide. Et une nouvelle technologie de distance de décollage intelligente appelée Sensor Fusion qui utilise un gyroscope et un accéléromètre à six axes intégrés pour détecter quand vous avez soulevé la souris du bureau et en tenir compte.

Cette même technologie gyroscopique a également dautres utilisations car elle peut être programmée dans le logiciel iCUE de Corsair pour enregistrer des gestes afin que vous puissiez effectuer des actions avec des mouvements de souris. Attribuez une pression sur un bouton avec juste une inclinaison et Corsair dit que vous pouvez utiliser cette action pour recharger votre arme ou changer facilement pour une autre.

Le M65 RGB Ultra est également doté des boutons Quickstrike de Corsair associés à des commutateurs optiques OMRON et à une conception sans espace pour vous garantir une réactivité instantanée lorsque vous jouez. Il est également entièrement réglable avec un cadre en aluminium de qualité supérieure et un système de poids réglable qui vous permet daller entre 110 g et 128 g selon vos préférences. Le tout est complété par huit boutons programmables et, bien entendu, un éclairage RVB.

La star du spectacle pourrait cependant être le M65 RGB Ultra sans fil. Corsair a enfin libéré le M65 des fils et a donné aux utilisateurs la possibilité de connexions sans fil ou Bluetooth Slipstream. Ce modèle sans fil est également doté dune portée de 60 pieds et dune autonomie de 120 heures.

Les versions filaire et sans fil sont disponibles à lachat dès maintenant.