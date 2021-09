Specialized étend sa gamme de VTT électriques avec le nouveau Turbo Tero, conçu pour chaque sortie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Specialized a lancé le Turbo Tero, un nouvel ajout à la gamme de vélos de montagne électriques Turbo et élargissant vos options lorsque vous venez dacheter un vélo de montagne avec puissance.

Specialized est connu pour ses VTT électriques tout suspendu haut de gamme comme le Turbo Levo , mais le Tero fait un pas en avant, présentant une conduite qui sera plus pratique pour les cyclistes de tous les jours.

Le Tero a un design en alliage rigide, avec une suspension pour la roue avant de 29 pouces, enveloppé dans des pneus Ground Control de 2,3 pouces et équipé dune transmission SRAM ou Shimano selon le modèle que vous choisissez.

Il existe plusieurs versions différentes du Tero - 3.0, 4.0 et 5.0 - définissant le niveau de spécification, avec également des versions pas à pas et porteuses de charge.

La batterie est emballée dans le tube diagonal avec la batterie 5.0 haut de gamme de 710 Wh et le dernier moteur Turbo Full Power 2.2, offrant un couple de 90 Nm et une puissance de 250 W. Au fur et à mesure que vous baissez les niveaux de spécifications, la batterie devient plus petite et le couple diminue également, tout comme certains des autres composants.

Cela voit le 5.0 avec 110 mm Rock Shock Recon RL suspension et 11 vitesses SRAM G2 GX, le 4.0 avec 110 mm Rock Shock Recon TK et 11 vitesses SRAM NX, tandis que le 3.0 obtient 110 mm SR Suntour XCM 32 suspension et 9 vitesses Shimano Transmission Alivio.

Specialized a conçu le Tero pour être un vélo polyvalent, beaucoup plus abordable que les modèles tout suspendu, mais plus pratique pour les trajets quotidiens, avec la possibilité de transporter des charges également, il sera donc aussi à laise sur les sentiers que sur lécole Cours; il supportera jusquà 27 kg de charge supplémentaire.

La puissance est conçue pour soulager le cycliste, aider à aplanir ces collines, vous permettant de rouler plus loin et plus vite - ou simplement pour vous aider à terminer votre trajet sans finir en sueur.

Vous obtiendrez jusquà 6 heures, ou 90 miles, dassistance à la conduite de cette batterie et vous pouvez la charger dans le vélo ou retirer la batterie pour la charger.

Pour vous aider à contrôler lapplication de ce pouvoir - et pour garder un œil sur tout ce qui se passe - il y a lordinateur MasterMind intégré sur le guidon, conçu spécifiquement pour ce système et fonctionnant avec lapplication Mission Control sur votre téléphone.

Cela permet non seulement des mises à jour pour votre vélo, mais vous pouvez également contrôler les modes de puissance afin de vous assurer que vous aurez toujours de la puissance lorsque vous atteindrez cette grande colline vers la fin de votre trajet. Vous pouvez également configurer le système pour quil fonctionne avec votre fréquence cardiaque, afin que vous puissiez obtenir un entraînement approprié sans trop daide.

Mission Control et MasterMind intègrent également un système de sécurité, avec un système dalarme et un verrouillage électrique, de sorte que le moteur ne fonctionnera pas si votre vélo est volé, en le sécurisant avec un code PIN.

Le Turbo Tero commencera à 2 900 £ pour le Tero 3.0, allant jusquà 4 500 £ pour le Tero 5.0.