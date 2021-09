Les coureurs peuvent désormais mesurer la puissance via leurs chaussures avec les semelles Nurvv Run Smart

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Courir est une affaire sérieuse. Nous ne courons plus simplement pour la survie pure, mais seulement pour les loisirs et parfois en tant que profession. Ainsi, alors que beaucoup dentre nous enfilent simplement une vieille paire de baskets pour courir dans le quartier, dautres vont à plein régime, en utilisant toutes les technologies les plus récentes pour lentraînement. Les semelles Nurvv Run Smart ne sont que cela, offrant une multitude de capteurs pour mesurer les performances de vos pieds.

Le design est intéressant, avec 32 capteurs répartis autour de la semelle intérieure et un module de batterie qui dépasse de la chaussure, se clipsant sur le côté près de la cheville. Les semelles intérieures sont censées sadapter à toutes les chaussures de course, bien que certaines puissent avoir des difficultés avec la batterie externe.

Il analyse votre cadence, où exactement vous exercez une pression sur vos pieds lorsque vous courez et la puissance globale. Grâce à ces mesures, les semelles Run Smart Insoles fournissent des informations sur votre course et suggèrent des améliorations et des conseils pour vous aider à vous améliorer.

Il se connecte à votre Garmin, votre téléphone ou votre montre via Bluetooth, ainsi que Strava et dautres capteurs, comme un moniteur de fréquence cardiaque. Il est conçu pour être une autre pièce du puzzle de lentraînement, bien quil soit potentiellement fort pour la technique, car il fournit même un encadrement via son application. Il met même en place des tests pour collecter des métriques afin de voir vos performances, comme le Power Dial, le Power Test et le Power Workout. Ensuite, il fournit un rapport sur la façon dont vous vous débrouillez dans chacun.

Nurvv dit quil est conçu pour affronter toutes les conditions météorologiques et que la batterie durera 5 heures, ce qui est assez juste. Ce nest en aucun cas un produit bon marché, à 249,99 £. Mais si vous êtes un coureur sérieux, alors cest probablement là-haut avec certains des outils les plus utiles pour saméliorer.