VAAST Bikes dévoile un nouveau vélo électrique urbain audacieux avec un design de suspension inhabituel

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec lavènement dun moteur électrique, le poids du vélo est devenu moins problématique que jamais. Ce nest pas un problème dalimenter votre vélo de 22 kg en montée lorsque vous avez un moteur vous offrant une assistance à 300 %. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin et ajouter des suspensions pour le rendre plus confortable ? VAAST Bikes nest peut-être pas un nom familier, mais son nouveau E/1 est sa tentative de faire sa marque sur lindustrie. Et cela ressemble aussi à une tentative solide.

Le VAAST Bikes E/1 est un vélo urbain électrique qui utilise le nouveau système intelligent Bosch eBike Systems et une conception de suspension dérivée du vélo de montagne. Il sappelle le système de suspension NAILD R3ACT et il était inhabituel lorsquil a été lancé dans le monde du VTT. Sur le E/1, cependant, il semble quil ait été très bien intégré dans la conception et à peu près caché de la vue.

Le système NAILD R3ACT est censé séparer les forces de pédalage des forces dimpact, ce qui signifie que vous ne perdez pas dénergie dans la suspension pendant le pédalage. Si lon sen tient à léquivalent du vélo de montagne, cela fonctionnera très bien. À première vue, vous ne remarquerez peut-être même pas quil a une suspension à larrière, mais on peut voir de petits boulons de pivot qui le trahissent.

Comme mentionné, il utilise le système intelligent Bosch eBike Systems, qui combine lunité dentraînement Performance Line CX avec la batterie PowerTube 500 et lécran Kiox 300. Laffichage est entièrement intégré dans la tige, qui poursuit le thème de lassimilation. La batterie ne se trouve pas dans le tube diagonal comme dans de nombreux autres vélos électriques, mais dans le tube de selle. La tige de selle est absolument massive et sadapte évidemment autour de la batterie. Mais le levier à une poussée qui permet un réglage facile de la hauteur de la selle permet également de retirer facilement toute la tige de selle, vous donnant ainsi accès à la batterie. Cest une conception intelligente.

Le reste du vélo est une conception de vélo urbain assez standard. Il y a un cadre à enfiler pour sadapter aux choix de vêtements de chacun, une béquille pour avoir lair cool lorsque vous vous arrêtez dans les magasins et deux étagères très grandes qui devraient laisser de la place pour une charge dépicerie et un enfant ou deux.

Il existe trois modèles différents dans la gamme E/1, chacun basé sur loption de transmission qui laccompagne, dont deux utilisent un entraînement par courroie Gates Carbon couplé à un engrenage de moyeu. Cela aide à réduire lentretien et à garder la graisse de chaîne sur vos vêtements. La spécification de base est livrée avec une transmission Shimano SLX, qui nest pas en reste non plus.

Maintenant, les vélos électriques ne sont pas bon marché, et lorsque vous les combinez avec une conception à suspension intégrale qui a été intégrée si facilement dans le cadre, ce prix ne fera quaugmenter. Le VAAST E/1 commence à 7 499 $ (6,649 €) pour le vélo Shimano, et va jusquà 9 999 $ (8,749 €) pour le vélo Rohloff. Cest certainement un investissement, et probablement quelque chose qui remplacera une voiture, surtout pour le prix.