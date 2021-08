Bosch eBike Systems lance un nouveau système intelligent avec une nouvelle application et un nouvel écran

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les systèmes Bosch eBike se trouvent sur une grande quantité de vélos, des vélos urbains aux vélos de route, en passant par les vélos de montagne et les vélos cargo. Son dernier système intelligent - comme il lappelle - comportera sa batterie de plus grande capacité à ce jour, une nouvelle unité de commande LED, un écran Kiox 300 et une nouvelle application Flow.

Tout dabord, la batterie. Il sappelle PowerTube 750 et arrive à 750 Wh, ce qui est en ligne avec les goûts de Specialized et Shimano. Cette taille semble atteindre une limite en termes de taille par rapport au poids. Il est conçu pour fonctionner avec la troisième itération de Bosch de lunité dentraînement Performance Line CX.

Lécran Kiox 300 est sans aucun doute le plus propre de Bosch à ce jour. Il est conçu pour sasseoir au centre au-dessus de la potence, se connectant au guidon - si bien à lécart. Il ny a pas de boutons, mais la télécommande LED et lapplication modifient les paramètres. Laffichage nest que cela : un affichage. Il affiche cependant toutes vos mesures de condition physique, y compris la vitesse actuelle, la distance parcourue, le temps parcouru, etc. Il se connecte directement à lapplication Flow, qui est la pièce centrale qui permet à lensemble du système de fonctionner.

À droite, lapplication Flow. Dautres systèmes comme Specialized et Shimano ont une application pour leurs systèmes de vélo depuis des lustres, vous permettant de suivre la santé du système, ainsi que de modifier le système - en augmentant ou en diminuant lassistance pour chaque niveau comme vous le souhaitez. Lapplication Flow le fait également, vous permettant dadapter les niveaux à ce qui vous convient le mieux. Il se connecte via Bluetooth à votre vélo ainsi quà Internet, ce qui vous permet dobtenir des mises à jour en temps réel du système sans avoir à brancher le vélo sur un ordinateur lorsquune mise à jour est requise. Cela aidera sans aucun doute également lorsque ces codes derreur redoutés surgissent de nulle part.

Enfin, la télécommande LED a également été repensée. Alors que certaines marques aiment une télécommande subtile et minimale, Bosch a tout mis en œuvre. Il semble quil soit plus adapté à la conduite urbaine, car il y a des boutons pour les lumières et la navigation sur lécran. Certaines autres marques se limitent à deux petits boutons. Mais il y a toujours de la place pour la préférence, et cela ressemble à une télécommande bien conçue qui sadapte de manière ergonomique autour du guidon. Il dispose également de quelques voyants LED pour indiquer dans quel mode dalimentation vous vous trouvez.

Le nouveau système intelligent de Bosch trouvera sans aucun doute sa place dans un certain nombre de gammes de modèles au cours de lannée à venir et continuera dêtre un pilier de lindustrie.