Astell&Kern lance son tout nouveau lecteur audio A&ultima SP2000T avec triple ampli

(Pocket-lint) - La musique de haute qualité dépasse de loin les niveaux dobsession pour les vinyles, avec Dolby Atmos et Apple sans perte qui font les gros titres apparemment chaque semaine. Astell&Kern est un autre acteur dans le monde des sons haute fidélité, et avec la sortie de son nouveau lecteur audio numérique portable A&ultima SP2000T, il semble quil y ait encore plus à discuter de la qualité dun son.

Alors cest quoi? Eh bien, Astell&Kern fabrique une variété de lecteurs de musique, ainsi que des écouteurs et des systèmes de divertissement à domicile, et sa série de lecteurs audio A&ultima se situe au sommet de sa gamme. Le SP2000T est le plus récent ajout et est destiné à apporter de nouvelles technologies à la série de modèles, ainsi quà un prix plus abordable. Comment réalisable? Pas très, à 2400 $. Mais il sape toujours les SP2000 et SP1000 de plus de 1000 $.

Le nouveau A&ultima SP2000T sera le premier à avoir un tas de nouvelles technologies, y compris un Quad-DAC, une fonction Replay Gain et le très médiatisé sur le système Triple Amp. Mais quel est le point, je vous entends demander? Eh bien, si vous êtes tellement en phase avec votre musique, vous constaterez peut-être que certaines chansons, albums ou groupes fonctionneront mieux avec différents amplis et les caractéristiques quils peuvent faire ressortir dans le son. Par exemple, le TUBE AMP fera ressortir un ton plus chaud, améliorant potentiellement lenregistrement denregistrements acoustiques, tandis que lOP-AMP sefforce dobtenir une clarté absolue. Le dernier HYBRID AMP offre le meilleur des deux mondes, se situant entre les deux.

Il faut vraiment apprécier labsolu en fidélité audio pour justifier le prix dun baladeur Astell&Kern. Mais si vous travaillez dans lindustrie ou avez une passion pour le son le plus clair, alors peut-être que le nouveau A&ultima SP2000T vaut le détour. Mais noubliez pas de brancher vos meilleurs écouteurs ou de télécharger des fichiers audio de haut niveau, sinon cest pour rien.