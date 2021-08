Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ceux dentre vous qui sont toujours fans de Kanye West pourraient être intéressés par un nouveau gadget musical quil a créé. Cest ce quon appelle le Donda Stem Player.

Donda Stem Player est un appareil en forme de rondelle qui vous permet de "personnaliser nimporte quelle chanson", selon le site Web de lappareil. Il porte le nom de la mère de West, décédée il y a des années et qui a inspiré son prochain album "Donda". développé par la marque Yeezy Tech de West et la société délectronique Kano.

Le Donda Stem Player est fait dune "peau douce en silicone" beige.

Les fonctionnalités incluent une prise casque et une prise en charge Bluetooth (il effectue une lecture simultanée Bluetooth et audio), un port USB-C, des boutons de volume, des haut-parleurs, un moteur haptique et 8 Go de stockage. Il y a aussi quatre "curseurs de lumière tactiles" sur le dessus qui vous permettent - soi-disant - de le contrôler et de personnaliser les chansons.

Donda Stem Player prend également en charge plusieurs formats de musique, tels que :

.AIFF

.AIF

.FLAC

.M4A

.MP3

.WAV

.VAGUE

.AAC

.ALAC

.MP4.

Daprès ce que nous pouvons dire, le Donda Stem Player est un gadget de création musicale qui vous permet dajuster "nimporte quelle chanson" à votre guise.

Mais il reste encore beaucoup dinconnues. Daprès le site Web de lappareil, voici ce que vous pouvez en faire :

Contrôlez les voix, la batterie, la basse et les échantillons

Isoler les pièces

Ajouter des effets

Divisez nimporte quelle chanson en stems

Il prétend également offrir les outils et capacités suivants :

Mixage audio sans perte à 4 canaux

Boucle en temps réel et contrôle de vitesse

Effets tactiles

Un coup

Échantillons en direct

Enregistrer, lire et partager des mixes

Personnaliser les couleurs

Oui. Il y a des vidéos flottant sur Internet qui semblent montrer comment fonctionne Donda Stem Player. Voici un exemple :

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par LIFE IS SO YEEZY - KW Archive (@lifeissoyeezy)

Donda Stem Player a actuellement une date de sortie "dété". Mais West est connu pour ne pas sortir ses albums à temps ou comme promis, cela pourrait donc être retardé.

Donda Stem Player est disponible en pré-commande maintenant pour 200 $ aux États-Unis. Le site Web de lappareil a déclaré quil serait livré avec le prochain album "Donda" de West.

Le prochain album de West a une date de sortie le 29 août 2021 sur l iTunes Store .