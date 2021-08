Le vaisseau spatial Juno de la NASA a capturé des images très impressionnantes de Jupiter et de ses lunes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le vaisseau spatial Juno de la NASA a été conçu pour nous aider à explorer Jupiter et à analyser la planète afin dévaluer comment des planètes géantes comme celle-ci contribuent à la formation dautres planètes.

On pense quen étudiant Jupiter, les scientifiques seront en mesure de mieux comprendre comment notre système solaire sest formé. Juno a été initialement lancé en 2011 et est arrivé sur lorbite de Jupiter plusieurs années plus tard au milieu de 2016.

Depuis lors, il a été utilisé pour étudier toutes sortes de choses, des champs gravitationnels de la planète à la présence deau et de vent dans latmosphère. Ces données sont étudiées et analysées et ont contribué à former de nouvelles théories sur la planète.

Cela a également donné lieu à des images incroyables, non seulement de la planète elle-même, mais aussi des lunes environnantes. Nous avons rassemblé quelques-uns des plus intéressants pour votre plaisir.

Les vents de Jupiter

Jupiter est soumis à des vents vraiment impressionnants. Ces vents sont si forts quils peuvent être vus facilement depuis lespace. Lanalyse suggère également que les vents ont plus de 1 800 milles de profondeur et sont capables de chasser le martial conducteur de la basse atmosphère et de le déplacer autour de la planète. Cette action entraîne alors des modifications du champ magnétique de la planète.

Cette image a été capturée début 2021 et a été prise à 10 2200 milles du sommet des nuages présents sur la planète à lépoque.

Survol amélioré

L orbite de Junon de Jupiter est étonnamment grande et signifie généralement quelle se déplace à une assez grande distance. Cela est en partie nécessaire en raison du rayonnement de la planète, mais cela donne également des vues intéressantes lorsque le vaisseau spatial sapproche de la planète.

Cette image de 2018 montre la vue de la planète à 4 400 milles au-dessus du sommet des nuages. Il a été rehaussé de couleurs mais montre la composition étrange et merveilleuse de latmosphère riche en nuages ainsi que les tempêtes anticycloniques qui se déroulent.

Une vue vortex

Cette image a été prise fin 2019 lors du 23e survol rapproché de Juno de Jupiter.

Il montre un examen attentif et intéressant dune gamme de vortex dans latmosphère. On dit que latmosphère de Jupiter est composée de nombreuses zones nuageuses persistantes et que ce vortex en fait partie.

Il fait environ 1 200 milles de large et bien que les nuages sont principalement constitués dhydrogène et dhélium, les couleurs sont souvent modifiées par dautres gaz den bas.

Mouvement des nuages profonds

Jupiter est fascinant pour un certain nombre de raisons. Le plus important est le fait que la planète na pas de surface solide comme notre propre planète natale. Au lieu de cela, cest un désordre orageux et chaotique.

Cette image du 24e survol de Juno montre une zone particulièrement orageuse de la planète. Avec des vents plus forts et qui durent beaucoup plus longtemps que ceux de la Terre.

Ganymède

Au premier coup dœil, vous pourriez être pardonné de penser que cette photo est de notre propre lune, mais il sagit en fait dun cliché de Ganymède.

Ganymède est lune des 79 lunes de Jupiter. Une lune glacée avec une surface grêlée.

Juno a pris les images de Ganymède lors dun survol rapproché à seulement 645 milles de la surface. Limage finale que vous voyez ici est en fait le résultat dune composition de plusieurs images assemblées. Cest parce que limageur de Juno a pris des "bandes" dimages au passage. Cest pourquoi vous pouvez voir des coutures en bas à droite.

La place de Clyde

Ce nest pas seulement une image impressionnante de Jupiter mais aussi un point dintérêt pour les chercheurs.

Il est connu sous le nom de "Clydes spot" daprès lastronome amateur Clyde Foster qui la découvert.

Initialement, le motif vu ici était considéré comme un panache de matériaux faisant éruption dans latmosphère par le bas.

Mais là où la plupart des caractéristiques atmosphériques de Jupiter sont soumises à des changements réguliers en raison du climat agressif, cette zone est restée en place mais a changé de forme, développant une structure plus complexe au cours de lannée suivante.

Fluides nuageux

La surface de Jupiter semble souvent fluide dans sa composition. Cette image ressemble à du café dans notre esprit, un café en colère peut-être, mais intéressant.

Ce que vous voyez, ce sont en fait dimpressionnantes formations nuageuses qui peuvent atteindre 1 900 milles de profondeur. Ces formations nuageuses de grande hauteur créent des motifs fascinants dans latmosphère pour notre plus grand plaisir.

Les abysses

Certaines zones de latmosphère de Jupiter montrent certainement une vision intrigante de la planète géante.

Celui-ci pris en mai 2019 montre une zone dans un courant-jet jovien qui semble montrer un vortex avec un centre incroyablement sombre. Cette zone ressemble à un trou noir entouré de masses tourbillonnantes.

Un marbre nuageux

Cette image de Jupiter semble le montrer comme un marbre brillant, nuageux et massif dans les profondeurs sombres de lespace.

Limage est en fait une compilation de quatre images différentes prises lors de plusieurs passages que Juno a fait de Jupiter lors de son passage à proximité en mai 2019.

Encore une fois, vous pouvez voir lactivité atmosphérique brute et les visuels satisfaisants quils créent.

Tourbillons dramatiques

Nous avons déjà établi que Jupiter a une atmosphère dramatique. Cette perspective de la planète ne fait que renforcer cette idée.

La vue prise ici a été capturée à 8 000 milles du sommet des nuages et montre de magnifiques nuages tourbillonnant autour dune caractéristique circulaire dans un courant-jet dans la région.

Atmosphère turbulente

Vue sous nimporte quel angle, latmosphère de Jupiter est clairement incroyablement turbulente et pleine dactivité.

Ce qui rend cette photo intéressante, cest la vue sur la Grande Tache Rouge en haut de limage.

Il sagit dune zone persistante de latmosphère de Jupiter qui produirait une tempête anticyclonique. On pense que cet endroit existe depuis au moins 356 ans.

La grande tache rouge

La grande tache rouge a été photographiée par Juno en 2017 à une distance de 5 000 milles.

La recherche montre que cette zone de latmosphère sest rétrécie au cours des dernières années, mais à un moment donné, on a dit quelle faisait trois fois le diamètre de la Terre. Ce qui montre à quel point Jupiter est grand dans lensemble.

Pas seulement la plus grande planète

Jupiter nest pas seulement la plus grosse planète de notre système solaire. Elle a plus de masse que nimporte quelle autre planète du système. Cela signifie quil a plus de matière dans sa composition que toutes les planètes, lunes, astéroïdes et comètes proches de nous.

Il est également composé de plusieurs éléments, dont lhydrogène, lhélium, lammoniac et le sulfure dhydrogène. Ce sont tous ces éléments qui mènent aux nuages.

On pense que si elle était un peu plus grande, Jupiter aurait facilement pu être une étoile naine rouge plutôt quune planète.

Les parties brumeuses de Jupiter

Jupiter a des caractéristiques notables dans son atmosphère qui incluent de fines bandes qui semblent parcourir toute la surface. Ce sont des zones de particules de brume flottant au-dessus des nuages, mais les scientifiques ne savent pas vraiment de quoi elles sont faites ni comment elles se forment en premier lieu.

Les cyclones de Jupiter

Il sagit dun rendu en fausses couleurs qui met encore plus en évidence les nombreux cyclones et la nature turbulente de latmosphère de Jupiter.

Ce type dimagerie permet aux scientifiques détudier et de prédire les tempêtes de Jupiter et de voir comment elles évoluent dans le temps.

Jupiter teinté de rose

Voici une image en couleur améliorée de lhémisphère nord de la planète. Elle a été prise en 2018 à plus de 7 000 milles du sommet des nuages.

Des images statiques comme celle-ci donnent une vue calme dune planète en constante agitation.

Europe

Europe est une autre des nombreuses lunes de Jupiter. On pense quEurope a des conditions à sa surface qui peuvent la rendre propice à la vie.

Comme les autres lunes, elle a été pilonnée par des débris spatiaux au cours des siècles, mais elle a également une surface glacée, un océan salé et les bonnes conditions de vie.

La NASA utilise le vaisseau spatial Europa Clipper pour approfondir ses recherches.

Vue infrarouge de Ganymède

Vers la fin juillet 2021, le vaisseau spatial Juno a utilisé son mappeur auroral infrarouge Jovian pour capturer des images de Ganymède.

Ces images capturent une lumière non visible à lœil humain dans le but daider les chercheurs à évaluer la composition de la surface de la lune et du liquide en dessous.

Jupiter Blues

Cette image incroyablement bleue de Jupiter est améliorée mais montre un système nuageux dans lhémisphère nord de Jupiter. Langle de la capture signifie que vous pouvez voir les nuages en hauteur projetant des ombres sur les autres formations à proximité.

Le résultat est tout simplement incroyable.