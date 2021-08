Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après son premier lancement aux États-Unis, la gamme MagSafe de PopSockets est désormais disponible à lachat au Royaume-Uni.

Le lancement initial comprend trois produits : le PopGrip à 29,99 £ , le PopWallet+ à 39,99 £ et le PopGrip Slide Stretch à 14,99 £ . La chose intéressante à propos de ces PopSockets est quils sadaptent à liPhone 12 sans aucun adhésif. Cest parce quils sappuient sur MagSafe, la technologie magnétique dApple, pour se fixer à liPhone 12. Normalement, les PopSockets utilisent des bandes adhésives.

Pocket-lint a un guide détaillé sur le fonctionnement de MagSafe. Lorsque Apple a lancé sa gamme iPhone 12, il a introduit MagSafe et a inspiré un tout nouvel écosystème daccessoires, tels que des chargeurs, des stations daccueil, des étuis et des supports.

Avec MagSafe, Apple a essentiellement pris la bobine de charge sans fil de liPhone et ajouté de nouveaux composants, comme un magnétomètre et un lecteur NFC. Il utilise ensuite des aimants pour aider à aligner votre iPhone sur un accessoire, comme PopSockets.

Comme dhabitude, vous pouvez obtenir lun des nouveaux PopSockets pris en charge par MagSafe dans une gamme de couleurs, du noir et blanc à la menthe verte et à la pervenche. Il y a même un " lutz doré " marbré et un " graphique opale " holographique. Cela vaut la peine de parcourir la boutique britannique de PopSocket pour voir la gamme complète.

Pour en savoir plus sur PopSockets, y compris ses best-sellers, consultez notre guide .