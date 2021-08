Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La race humaine a malheureusement dévasté la planète depuis un certain temps maintenant, mais des organismes intelligents travaillent toujours sur des moyens de sauver lenvironnement.

Nous avons rassemblé certaines des utilisations les plus intéressantes de la technologie que lhumanité utilise actuellement pour améliorer notre monde et réparer certains des dommages que nous lui avons causés.

Élimination de la pollution des océans

Nous savons tous à quel point les déchets sont un problème. Surtout dans les océans et les cours deau. La pollution plastique est particulièrement problématique.

Seabin est une solution intelligente pour résoudre le problème. Cest un gadget simple mais génial qui fonctionne comme un drain. Il flotte sur locéan et fonctionne comme un drain. Au fur et à mesure que leau passe par-dessus, elle collecte les déchets à lintérieur. Ensuite, peut être vidé dune manière plus respectueuse de lenvironnement.

Routes de panneaux solaires

Lutilisation dénergies renouvelables est clairement un élément important de la sauvegarde de lenvironnement et chaque petite action y contribue.

Les routes prennent évidemment beaucoup despace dans le monde développé. Maintenant, les chercheurs tentent den tirer le meilleur parti avec la technologie.

Ici, des panneaux solaires photovoltaïques encastrés dans du verre texturé peuvent être utilisés à la place du tarmac standard. Lénergie peut non seulement être utilisée pour envoyer de lélectricité au réseau national, mais aussi pour chauffer les routes et les rendre plus sûres.

Briques de batterie

Avoir des panneaux solaires sur votre maison aide évidemment car utiliser les rayons du soleil pour générer de lénergie plutôt que dutiliser du charbon ou dautres combustibles fossiles est bien meilleur pour lenvironnement.

Des chercheurs de lUniversité Washington à St Louis, Missouri, ont réussi à créer un matériau qui peut être utilisé avec des briques de maison ordinaires pour les transformer en dispositifs de stockage dénergie.

Combinez ces briques avec des panneaux solaires et la maison peut potentiellement stocker et distribuer de lénergie de nombreuses manières utiles.

Panneaux solaires en verre

Des chercheurs de lUniversité du Michigan ont travaillé sur un matériau de fenêtre transparent qui peut générer de lénergie.

Ces panneaux de verre peuvent être installés à la place des fenêtres normales, ce qui facilite grandement lajout de panneaux solaires à votre maison.

La recherche suggère que ce verre pourrait représenter jusquà 40 pour cent de la production délectricité aux États-Unis sil était installé dans suffisamment de maisons.

Microbots mangeurs de plastique

Parallèlement à Seabin, dautres technologies sont en cours de développement pour aider à traiter les déchets plastiques dans locéan.

Lune de ces choses est lutilisation de microrobots automoteurs conçus pour utiliser la lumière visible pour décomposer les déchets plastiques dangereux et aider à sauver les mers.

Informatique respectueuse du carbone

Google est neutre en carbone depuis 2007, mais tout récemment, la société a également pris des mesures pour sorienter vers une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 .

Cela inclut lutilisation de la logique dans ses centres de données où les charges de travail lourdes sont effectuées pendant les périodes où les énergies renouvelables sont les plus abondantes. Cela signifie que lorsque le soleil brille et que le vent souffle, plus de travail est effectué - en utilisant moins dénergie fossile quil ne le ferait autrement.

Ce genre dattitude est évidemment un excellent moyen pour une entreprise daider à réduire son impact sur lenvironnement et plus il y a dentreprises qui le font, mieux cest.

Toit solaire Tesla

Les panneaux solaires sont géniaux, mais Tesla a pensé encore plus grand avec des tuiles solaires qui peuvent couvrir tout votre toit sans ruiner lesthétique globale.

Le toit solaire Tesla est peut-être aussi une vision de lavenir pour les propriétaires car il couvre non seulement toute la maison, mais génère et stocke également de lénergie et vous permet davoir une alimentation ininterrompue même sil y a des problèmes avec le réseau national. Plus il y a de gens qui ont des panneaux solaires, mieux cest.

Turbines marémotrices

Cest l hydrolienne la plus puissante au monde . Il est connu sous le nom dO2 et a été conçu par la société dingénierie écossaise Orbital Marine Power.

Il mesure 74 m de long et est conçu pour fonctionner dans les eaux au large des Orcades pendant les 15 prochaines années, fournissant de lénergie propre à 2 000 foyers.

La turbine est intéressante car elle alimentera lélectrolyseur terrestre de lEMEC qui, à son tour, produira de lhydrogène vert pouvant être utilisé comme source de carburant. Cet hydrogène a évidemment lavantage de ne pas provenir de combustibles fossiles, il y a donc essentiellement deux sources dénergie à partir dune seule technologie.

La turbine fonctionne en générant de lénergie lorsque ses pales sont déplacées par la montée et la descente de la marée et des courants océaniques. Cest apparemment mieux que lénergie éolienne et solaire car cest plus prévisible.

Graphène

Le graphène nest pas une technologie en tant que telle, mais il pourrait bien figurer dans de nombreuses technologies futures et dans celles dotées dun large éventail de capacités de guérison de la planète.

Le graphène est un matériau qui a été initialement découvert par l Université de Manchester. Il est fabriqué à partir dune couche ultra-mince de graphite et aurait de nombreuses qualités impressionnantes telles quêtre flexible, transparent, conducteur et plus encore. Cela signifie quil peut être utilisé dans tout, de la filtration de leau aux utilisations photovoltaïques.

Véhicules électriques

Les voitures et les véhicules, en général, sont une grande partie du problème.

Nous en avons besoin pour aller dun endroit à lautre, pour livrer nos marchandises, pour aller au travail, pour voyager et plus encore, mais les véhicules traditionnels alimentés aux combustibles fossiles polluent le monde.

Les véhicules électriques sont lavenir et plus tôt nous les adopterons, mieux le monde sen portera.

Toiture de véhicule à panneaux solaires

Les véhicules électriques sont tous bons et bien. Mais si vous devez les brancher sur une borne de recharge alimentée par des combustibles fossiles pour les recharger.

Une solution à cela peut être des panneaux solaires. Un toit ouvrant solaire , par exemple, pourrait être un bon moyen de booster la charge dun véhicule par beau temps.

Nourriture cultivée en laboratoire

La viande est un problème. Les gens adorent en manger, mais la recherche montre que le bétail est responsable de 14,5 % des gaz à effet de serre dans le monde .

Cela signifie que les vaches et les autres animaux sont un gros problème, mais ce nest pas comme si cétait de leur faute.

La viande cultivée en laboratoire est potentiellement la réponse. Sy installer réduirait limpact sur la planète, car nous ne serions pas en train délever des animaux pour labattage et tous les effets dentraînement liés à la production et au transport.

Les chercheurs ont également réussi à créer des viandes cultivées en laboratoire qui ont une structure réaliste et ont le goût de la vraie viande.

Aliments imprimés en 3D

Il y a la viande cultivée en laboratoire et puis il y a la nourriture imprimée en 3D. Les aliments imprimés ne semblent pas si appétissants, mais à mesure que la technologie progresse, vous pourrez peut-être imprimer des gâteaux, des pizzas ou quelque chose daussi délicieux.

La capture et le stockage du carbone

Le dioxyde de carbone est lune des principales causes du réchauffement climatique.

Le captage et le stockage du carbone sont une solution. Il sagit dune technologie qui élimine le dioxyde de carbone des gaz produits lors de la production délectricité.

Le carbone est ensuite retiré et stocké, plutôt que dêtre libéré dans latmosphère.

Bâtiments absorbant le CO2

Les arbres sont géniaux, nest-ce pas ? En aspirant du CO2, nous expirons tout en aidant à garder notre air respirable. Mais ils ne sont pas assez nombreux.

EcoLogic Studio a proposé une solution intéressante qui est essentiellement une enveloppe extérieure à base dalgues pour les bâtiments. Cette technologie connue sous le nom de PhotoSynthetica aspire lair pollué, capture le CO2 dans les algues puis libère de loxygène photosynthétisé dans lenvironnement.

Les algues peuvent alors être utilisées comme engrais.

Des batteries qui saméliorent

Une nouvelle technologie de batterie devrait entrer en production en 2022. Connue sous le nom de batterie lithium-verre, elle aurait deux fois plus dénergie que les batteries lithium-ion traditionnelles et mieux encore, sa capacité saméliore avec lutilisation. Cela signifie quil est capable de stocker plus dénergie au fil du temps. On dit également quil est plus rapide à charger, plus sûr à utiliser et moins coûteux à fabriquer.

Lélectricité de lair

Des chercheurs de lUniversité du Massachusetts à Amherst ont mis au point une technologie qui peut créer de lélectricité en utilisant lhumidité de lair qui nous entoure.

Il utilise des nanofils protéiques conducteurs délectricité pour générer de lélectricité essentiellement à partir de rien.

Cest une autre source dénergie renouvelable que nous pourrions voir davantage à lavenir et qui peut être utilisée nimporte où. Même à lintérieur.

Transformer les bouteilles en sable

En 2017, les brasseurs néo-zélandais DB Breweries ont créé une machine capable de broyer les bouteilles de bière et de les transformer en sable.

Lidée étant que le sable résultant pourrait ensuite être utilisé pour approvisionner lindustrie de la construction et remplacer le sable des plages locales.

Le bonus est que les gens ont plus de visibilité sur le recyclage en action, les encourageant ainsi à recycler davantage à lavenir.

Pack de six anneaux comestibles

Saltwater Brewery a lancé des bagues de six packs de bière qui sont 100% biodégradables et comestibles également.

Fabriqués à partir de rubans dorge et de blé, ces anneaux peuvent être mangés en toute sécurité par les animaux et la faune océanique.

Cest une excellente initiative car les anneaux en plastique sont notoirement mauvais pour la faune et un simple changement comme celui-ci peut faire une grande différence dans notre monde.

Encre à base dair

Graviky Labs a réussi à développer un procédé pour transformer la suie de carbone des gaz déchappement des véhicules en encre noire de haute qualité.

AIR-INK, comme on lappelle, est génial car il a moins dimpact sur lenvironnement que la production dencre normale et utilise des sous-produits autrement nocifs de nos véhicules alimentés aux combustibles fossiles. Des trucs intelligents.

Des baskets à base de café

Une marque de mode durable dHelsinki fait des vagues intéressantes dans lindustrie de la chaussure avec des baskets fabriquées à partir de déchets de tasses à café et de bouteilles en plastique recyclées.

Les baskets de performance Nomad sont fabriquées à partir dun mélange de déchets de café et de polyester recyclé, tout en restant imperméables et adaptées aux sports de haute performance.

Rens y est aussi depuis un moment. Recycler un impressionnant 250 000 bouteilles en plastique et 750 000 tasses de café en chaussures.

Aquaponie

Laquaponie est une solution agricole intéressante et durable. Cela fonctionne tout simplement en combinant des aquariums avec des plantes. Les poissons produisent naturellement des déchets, mais ces déchets sont pleins de nutriments qui peuvent être utilisés comme engrais.

En faisant passer leau dans un système hydroponique, les plantes se nourrissent et en même temps éliminent les déchets azotés de leau qui sont ensuite renvoyés dans laquarium.