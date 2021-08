La location de scooters électriques TfL est désormais disponible à Westminster

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les essais de location de scooters électriques de Transport for London se sont étendus au cœur de la capitale britannique. Westminster est le dernier arrondissement à offrir désormais le service.

Les députés et autres visiteurs de la région peuvent désormais parcourir le Parlement et le West End sur des scooters électriques dessai de Lime, Dott et Tier.

Larrondissement a été ajouté à une liste déjà saine de zones londoniennes : Ealing, Hammersmith & Fulham, Kensington & Chelsea, Richmond, Tower Hamlets, Canary Wharf, City of London, Lambeth et Southwark.

« Nous sommes ravis que Westminster ait rejoint notre essai de location de scooters électriques, après avoir travaillé en étroite collaboration avec eux pour garantir que cette extension réponde aux besoins de ceux qui vivent, travaillent et visitent larrondissement. Cette deuxième extension de la zone dessai fournira encore davantage de données et dinformations sur le rôle à long terme que les scooters électriques pourraient jouer dans un avenir durable pour la capitale », a déclaré Helen Sharp, responsable des essais de scooters électriques de TfL.

Les scooters électriques à Londres doivent répondre à des besoins de sécurité spécifiques. Cela comprend un cours de sécurité en ligne obligatoire pour ceux qui en louent un pour la première fois, un parking zonal et une limite de vitesse de 12,5 mph. Certaines zones sont encore plus limitées, avec seulement 8 mph autorisé.

La tarification tient compte des personnes à faible revenu. La location coûte de 3,25 £ à 3,40 £ pour un trajet de 15 minutes.