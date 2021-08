Les chargeurs Ankers Nano II arrivent pour mettre à niveau votre charge

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dune part, les chargeurs ne sont peut-être pas la technologie la plus excitante de votre maison, mais dautre part, ils alimentent presque certainement les choses que vous utilisez le plus. Quil sagisse de votre téléphone ou de votre ordinateur portable, la plupart dentre nous se contentent des prises par défaut, soit en obtenant des vitesses lentes, soit en traînant dénormes briques.

Anker fabrique certains des meilleurs packs de batteries et chargeurs du marché, et il vient de rafraîchir sa gamme en ce qui concerne les prises - la nouvelle gamme Nano II est très impressionnante, et une mise à niveau appropriée, par exemple, la prise fournie avec un MacBook .

Lavantage le plus évident est de les réduire à la plus petite taille possible, doù le nom Nano, et la version 30W est moins de la moitié de la taille dun chargeur MacBook normal et équivalent. Cest sans aucune perte de vitesse, cependant.

Mieux encore, la technologie embarquée dAnker déterminera ce que vous branchez et le chargera au meilleur taux, donc si vous optez pour la version pleine puissance de 65 W, vous navez pas à vous soucier de faire frire votre téléphone ou tout autre gadget.

En termes de prix, les trois versions disponibles vous feront reculer comme suit :

65W - 32,99 £

45W - 27,99 £

30W - 23,99 £

Anker attribue le rétrécissement par rapport à ses prises Nano de dernière génération en grande partie à la technologie de nitrure de gallium (GaN) II qui a rendu les choses plus petites, et nous sommes assez heureux de laccepter. Les utilisant depuis quelques semaines, nous ne retournerons pas à nos anciens chargeurs, cest sûr.