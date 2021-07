30 hacks de vie terriblement hilarants que nous ne recommandons pas dutiliser

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les hacks de la vie sont super, nest-ce pas? Des astuces simples conçues pour vous faciliter la vie. Ceux-là ne sont pas du tout comme ça. Il sagit plutôt dune collection de "hacks" hilarants, parfois dangereux, souvent intéressants, que les gens ont utilisés pour résoudre des problèmes.

Nous vous recommandons de ne pas les essayer à la maison.

Oubliez le débosselage

Vous avez accidentellement écrasé votre voiture ou quelquun la fait ? Vous navez pas largent pour des réparations de peinture coûteuses ou un débosselage ?

Ne vous inquiétez pas, placez simplement un autocollant de comédie sur le dessus. Maintenant, cest une fonctionnalité plutôt quun problème.

Climatisation bricolage

Climatisation de votre voiture en panne ? Ou simplement conduire un modèle plus ancien qui na pas de climatisation ? Pourquoi ne pas simplement installer un système complet habituellement destiné aux bâtiments. Parfaitement sûr et sécurisé sûrement?

Contrôleur de vélo

Besoin dun nouveau guidon pour votre vélo ? Pourquoi ne pas égayer un peu votre vie en utilisant plutôt une manette de jeu vidéo. Transformez chaque trajet en une expérience de jeu.

Bien sûr, vous pourriez aussi vivre la vie un peu plus dangereusement sans les freins, mais au moins rouler sera plus excitant.

Air frais

Chambre malodorante un peu géniale ? Envie dair frais mais vous naimez pas ouvrir les fenêtres ? Pourquoi ne pas attacher des assainisseurs dair de voiture à un ventilateur et souffler un peu de parfum dans votre pièce.

Les essuie-glaces sont chers

Les nouveaux essuie-glaces sont chers, pourquoi ne pas simplement réutiliser les objets ménagers à la place ?

Un vieux gant de cuisine est sûrement tout aussi capable de garder votre fenêtre dégagée et il est aussi plus absorbant.

Lumières de bricolage

Lorsque vos enfants grandissent avec leurs jouets, ne vous contentez pas de les jeter. Ils pourraient être réutilisés dans dautres choses.

Cette tête de poupée, par exemple, fait une parfaite veilleuse.

Faire des œufs délicieux

Si vous essayez de vous mettre en forme et de gagner du muscle, les œufs sont un excellent ajout à votre alimentation. Mais si vous naimez pas le goût, vous pouvez toujours essayer dajouter de la poudre de cacao, du beurre et de la farine, puis cuire le tout pendant 30 minutes pour créer quelque chose de plus savoureux.

Faire tourner le fouet

Vous nêtes pas fan du fouet à la main ? Vous navez pas accès à un fouet électrique pour vos pâtisseries ? Pas de problème, utilisez simplement une perceuse à la place. Parfaitement sûr, rien ne pourrait mal tourner.

Phare imprimé

Cette personne a perdu le phare de sa voiture, vraisemblablement à cause dun accident à en juger par létat de la partie avant.

Plutôt que dobtenir un remplacement, ils ont simplement imprimé une photo dun. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit légal sur la route, mais au moins cest visuellement praticable.

Pomme de douche improvisée

Si votre pommeau de douche est bouché par du calcaire et ne coule plus bien, pourquoi ne pas simplement percer quelques trous dans une bouteille de soda et lutiliser à la place. Débit deau parfaitement bon.

Taille-haie

Votre haie est un peu touffue mais vous navez pas de taille-haie assez long pour atteindre le sommet ? Alors voici une solution. Tout ce dont vous avez besoin, cest dune grue, dune tondeuse autoportée et de lassurance de ne pas tomber à la mort.

Voilà Johnny

Ce corps intelligent a prouvé que tous les problèmes nont pas besoin dêtre résolus. Oui, ils auraient pu réparer le trou dans cette porte, mais cest beaucoup plus amusant de cette façon et un bon sujet de discussion pour tous les visiteurs qui passent.

Tester les fuites

Si vous sentez une odeur de gaz, ne vous embêtez pas à appeler la compagnie de gaz pour quelle vienne vérifier, allumez simplement une allumette à la place.

De toute évidence, un terrible hack de vie, mais cela fonctionnerait.

Noyer les problèmes

Votre voiture fait des bruits horribles ? Vous navez pas largent ou le temps daller au garage et de le faire vérifier ? Pas de problème, il suffit de monter lautoradio pour baisser le son. Si vous nentendez pas le problème, il nexiste pas, nest-ce pas ?

Agrandir lécran de votre téléphone

Vous avez du mal à voir lécran de votre téléphone ou à lire les petits mots dessus ? Il suffit de le mettre dans un verre deau - le liquide magnifiera ce que vous regardez et le rendra plus facile à lire.

R pour la course

Pressé? Obtenez un coup de pouce supplémentaire lorsque vous conduisez en passant une voiture manuelle de la 5e vitesse à la "R" pour le mode course.

Evitez les contraventions de stationnement

Vous ne pouvez pas obtenir de contravention de stationnement si vous mettez vos essuie-glaces comme ça, car les gardiens de parking nauront nulle part où coller lamende.

Place de stationnement

Vous ne trouvez pas de place de parking ? Ne vous inquiétez pas, activez simplement ce bouton spécial sur votre voiture. Il vous mettra à labri de tous les codes de la route et vous permettra de vous garer où vous le souhaitez sans risque de répercussion.

Simplifiez votre matinée

Pourquoi ne pas fluidifier vos matinées en étalant du dentifrice sur vos toasts. Prenez votre petit-déjeuner et brossez-vous les dents en même temps. Et les gens disent que vous nêtes pas doué pour le multitâche.

Accélérez votre PC

Votre PC est un peu lent ? Essayez dy ajouter un spoiler. Cela contribuera à le rendre plus aérodynamique et ainsi à courir plus vite.

De plus, réglez les lumières RVB sur bleu car cela laidera à refroidir et à obtenir plus de FPS.

Améliorez votre jeu de course

Améliorez votre jeu de course en échangeant la ceinture de votre tapis de course contre un grand papier de verre. Cela vous aidera non seulement avec votre adhérence, mais si vous courez pieds nus, cela aidera également à éliminer les callosités embêtantes.

Coupez vos boules en deux

Si vous coupez vos balles de tennis en deux, vous pourrez facilement augmenter le nombre de balles que vous pouvez stocker dans un espace donné. Facile.

Chargeur multifonctionnel

Trouvez-vous que le chargeur de votre ordinateur portable chauffe un peu lorsquil est branché ? Pourquoi ne pas en faire bon usage et réchauffer vos aliments en même temps.

Éviter le cambriolage

Vous avez peut-être entendu dire que si vous laissez les boîtes dappareils électroménagers coûteux (comme un nouveau téléviseur sophistiqué) à lextérieur de votre maison le jour de la poubelle, vous risquez dêtre cambriolé.

Évitez ce risque en mettant simplement vos déchets à lextérieur de la maison de votre voisin. Problème résolu.

Utiliser des téléphones pendant la cuisson du riz

Vous avez fait une erreur en cuisinant et avez utilisé trop deau ? Pas de problème, déposez vos téléphones dedans pour absorber lexcès deau et votre repas sera sauvegardé.

Comment perdre des amis et influencer les gens

Marre davoir des amis ? Besoin dun moyen den perdre sans être impoli avec eux ? Achetez-leur juste un cadeau vraiment étrange et continuez à le faire jusquà ce quils obtiennent lallusion.

Imperméabilisez votre téléphone

Imperméabilisez votre téléphone en lenveloppant simplement dans une pellicule plastique. Désormais, vous navez plus à vous soucier de le laisser tomber dans le bain pendant que vous surfez sur le Web. De plus, cest un look personnalisé que peu dautres oseront rocker.

Cuire les pâtes facilement

La cuisine est une telle douleur, nest-ce pas? Avec cette astuce, vous pouvez faciliter la cuisson des pâtes. Tout ce que vous avez à faire est de mettre de leau et des pâtes dans votre grille-pain et de le laisser faire le travail.

Quest-ce qui pourrait mal se passer?

Lavez votre carte mère

Vous trouvez que votre PC est un peu lent ? Pas de problème, il suffit de le sortir et de bien le laver. Une fois sans poussière, il fonctionnera beaucoup plus rapidement.

Utilisez votre ceinture de sécurité pour ouvrir des bouteilles de bière

Vous venez dacheter des bières dans votre supermarché local ? Vous navez pas douvre-porte sous la main ? Pas de problème, utilisez simplement votre ceinture de sécurité. Nayez plus jamais soif en conduisant.