Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine itération de Battlefield est peut-être dans quelques mois, mais cela nempêche pas Western Digital de nous aider à nous enthousiasmer et à nous y préparer.

La société a révélé les détails dun pack spécial en édition limitée qui est disponible dans la perspective de la sortie de Battlefield 2042 plus tard cette année.

Cet ensemble, intitulé vivement WD_Black SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code Bundle, est livré avec un lecteur de 500 Go ou 1 To et un code pour Battlefield 2042 sur PC.

squirrel_widget_5763228

Les disques NVMe sont un excellent moyen daccélérer votre machine de jeu ou de réduire les temps de chargement des jeux. Nous avons déjà parlé de la joie de ces disques durs et de la façon de les installer . Le SN750 SE NVMe est conçu pour vous donner un coup de pouce satisfaisant avec des vitesses de lecture séquentielles allant jusquà 3 600 Mo/s et le bonus supplémentaire dun code Battlefield.

Naturellement, lachat du disque ne vous donne pas un accès anticipé au jeu, mais vous obtiendrez également une copie de lédition standard 2042 de Battlefield et les bonus de précommande inclus.

Compte tenu du prix, ce pack semble certainement être une bonne affaire pour les fans de la franchise et pour ceux qui recherchent une mise à niveau.