Le dictaphone AI Recorder de Mobvoi transcrit automatiquement laudio

(Pocket-lint) - Si vous avez déjà passé des heures à transcrire manuellement de longues conversations, vous connaissez très bien la totale monotonie de la tâche. Et, bien quil existe des applications étonnantes qui aident à cela ces jours-ci, Mobvoi vient de publier un nouveau dictaphone - l AI Recorder - spécialement conçu pour cela.

Il a la forme denregistreurs audio portatifs traditionnels, mais a la fonction supplémentaire de pouvoir transcrire votre conversation ou votre podcast directement en texte, ce qui vous permet déconomiser des heures de travail supplémentaire. Il doit être précis, bien sûr, sinon cela ne sert à rien. Modvoi revendique un taux de précision de 94%, ce qui est plutôt bien !

Il utilise deux micros pour enregistrer laudio et filtrer les sons ambiants grâce à sa technologie de suppression du bruit. Une fois enregistré, il peut être transféré via Wi-Fi ou Bluetooth 5.0 vers votre appareil préféré. Les temps de transfert peuvent être aussi rapides quune minute via Wi-Fi pour une heure denregistrement, ou 30 minutes avec Bluetooth. Il a même AGC (Automatic Gains Control) qui analyse où se trouve le haut-parleur par rapport aux micros.

Lenregistreur Modvoi AI a jusquà 10 heures denregistrement et 16 Go de stockage interne.

Modvoi sest beaucoup concentré sur le transport de lenregistreur AI. Non seulement il est vraiment petit, mais il a un clip, une surface magnétique et un trou pour le suspendre.

Maintenant, vous ne pouvez pas nécessairement vous attendre à ce quil transcrive toutes les langues du monde, il commence donc par deux des plus courantes, langlais et le chinois (mandarin). Dautres langues seront publiées à temps.

Les prix sont de 99,99 $ / 99,99 € / 79,99 £ pour lenregistreur AI et un abonnement dun an aux services de transcription. Après cela, cest 69,99 $ par an pour dautres services de transcription.