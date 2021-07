Le microphone Torch élégant de Roccat est conçu pour les joueurs, les streamers et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Torch est le premier microphone USB de qualité studio de Roccat et un son qui promet un son impeccable que les créateurs de contenu adoreront.

Ce microphone petit mais élégant a été conçu avec plusieurs fonctionnalités qui plairont aux joueurs. Les spécifications incluent la possibilité de capturer un son 24 bits, une surveillance sans latence et un filtre anti-pop intégré qui devrait vous garder un son agréable.

Naturellement conçue pour les streamers et les joueurs, la Torch dispose également dun éclairage RVB avec des zones déclairage dédiées qui réagissent en fonction des réglages. Il utilise également léclairage intelligent AIMO RGB de Roccat, dont nous avons été de grands fans dans le passé.

Roccat dit que la torche est conçue pour capturer un large éventail de styles de voix, des simples chuchotements aux réactions fortes et passionnées dans le jeu, ce microphone peut les gérer tous. Il dispose également de trois options de prise de son différentes, Cardioïde, Stéréo et Whisper - qui peuvent gérer les voix les plus silencieuses (idéal pour les créateurs ASMR).

Les autres points forts incluent des fonctionnalités intelligentes telles que des commandes de mixage activées par les gestes et faciles à utiliser sans avoir à installer de pilotes. Naturellement, il peut également être monté sur un bras de perche, vous pouvez donc le soulever du bureau et devant votre caméra Web pour montrer votre style.

The Torch sera lancé le 15 août 2021 pour un PDSF de 99,99 $/89,99 £. En savoir plus à ce sujet ici .