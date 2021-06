Vous possédez un appareil WD My Book Live ? Vous voudrez peut-être le débrancher maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Western Digital a fait une annonce avertissant que tous les propriétaires dappareils My Book Live devraient envisager déteindre leur périphérique de stockage pour le protéger des menaces malveillantes.

La société a publié un article sur ses forums communautaires indiquant quelle avait déterminé quil y avait un problème où certains utilisateurs constatent que toutes leurs données sont effacées des appareils.

Le système My Book Live NAS a eu sa dernière mise à jour du firmware en 2015, mais maintenant un nouveau problème est survenu qui pourrait potentiellement vous faire perdre toutes vos données si vous ne faites pas attention :

"Western Digital a déterminé que certains appareils My Book Live sont compromis par des logiciels malveillants. Dans certains cas, cette compromission a conduit à une réinitialisation dusine qui semble effacer toutes les données de lappareil. Lappareil My Book Live a reçu sa dernière mise à jour du micrologiciel en 2015. Nous comprenons que les données de nos clients sont très importantes. Pour le moment, nous vous recommandons de déconnecter votre My Book Live dInternet pour protéger vos données sur lappareil. Nous enquêtons activement et nous fournirons des mises à jour de ce fil lorsque Ils sont disponibles."

De toute évidence, ce nest pas une situation idéale, mais Western Digital cherche apparemment des solutions. En attendant, il est simplement recommandé de déconnecter votre lecteur dInternet afin quil ne soit pas accessible à distance.

Écrit par Adrian Willings.