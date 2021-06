Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Améliorez votre jeu de barbecue et économisez de largent ce Prime Day avec une économie de 30 % sur le thermomètre à viande intelligent Meater Plus.

Meater propose lun des meilleurs thermomètres intelligents sur le marché pour vous aider à cuisiner la viande ou le poisson les meilleurs et les plus succulents et savoureux à chaque fois.

Meater Plus vous permet dinsérer le thermomètre dans tout ce que vous cuisinez, puis de surveiller le cuisinier à distance depuis votre téléphone. Avec cette configuration intelligente, vous obtiendrez des données sur les temps de cuisson estimés ainsi que des alertes et des notifications afin que vous puissiez vous assurer que votre viande est cuite à la perfection.

Avec cette mise à niveau intelligente de votre arsenal de barbecue, vous naurez plus à passer autant de temps à faire des allers-retours pour surveiller votre viande et vérifier si elle est cuite.

Le thermomètre intelligent Meater est conçu pour transformer les cuisiniers à domicile en professionnels ou au moins pour vous faciliter la vie. Il ny a pas de fils et pas de chichi. Le thermomètre intelligent surveille à la fois la température interne de votre viande et la température ambiante environnante. Il est sûr à laver et évidemment sans danger pour cuisiner, mais peut être utilisé dans le barbecue et dans les casseroles. La batterie dure même jusquà 24 heures avec une seule charge.

Ça sonne bien, nest-ce pas ? Votre nourriture doit aussi avoir bon goût et votre portefeuille vous en remerciera.

Écrit par Adrian Willings.