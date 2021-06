21 demandes de support technique hilarantes et erreurs dutilisateur que vous ne croirez pas

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les gens normaux et la technologie ne font pas bon ménage. Comme le prouve cette collection dimages de personnes férus de technologie montrant diverses mésaventures liées aux gadgets.

Ces images montrent toutes sortes dévénements inexplicables qui vous feront probablement grimacer, vous détourner dhorreur ou simplement avoir un bon gloussement.

Mots de passe sûrs

Les mots de passe sont pénibles pour tout le monde, mais vous devez toujours avoir un mot de passe sécurisé et éviter de commettre des erreurs de base. Sinon, vous risquez davoir toutes sortes de maux de tête.

De manière inquiétante, cette utilisation nest pas seulement appelée "user1", mais a également un indice de mot de passe qui vous indique que le mot de passe est le même que le nom de connexion. Cest doublement pire lorsque vous apprenez que le PC appartient à un responsable informatique.

Souris légère DIY

Les joueurs adorent une bonne souris de jeu légère et il y a eu une tendance ces derniers temps pour ces souris à avoir des trous pour perdre du poids.

Cette personne a décidé de faire des trous dans sa souris actuelle plutôt que de débourser de largent supplémentaire pour en acheter une nouvelle. Cela fonctionne toujours apparemment, mais cest terrifiant.

Cauchemars de câble

Nous avons déjà écrit sur les personnes qui créent des œuvres dart incroyablement soignées tout en triant le serveur, les câbles dalimentation et plus encore.

Maintenant, nous montrons le contraire. Un désordre absolu de câbles qui ferait probablement grimacer nimporte quel ingénieur ou technicien.

La saleté est lennemi

Lutilisateur a signalé que son PC sétait éteint puis ne se rallumerait plus par la suite. Lingénieur a ensuite retiré le ventilateur de refroidissement du radiateur et a découvert ce terrible désordre en dessous.

Tellement de poussière et de saleté que lair ne pouvait pas passer à travers le radiateur afin de refroidir le processeur.

Limprimante ne fonctionne pas

Dans une entreprise, léquipe informatique a été appelée pour résoudre les problèmes dimprimante. On leur a présenté cette imprimante et on leur a dit quelle ne simprimerait pas. Cest probablement parce que le papier est toujours dans le sac dans lequel il est arrivé.

Une ancienne carte mère

Cette carte mère est si sale quon dirait que cest une vue dun ancien temple découvert dans les profondeurs dun grand désert qui vient dêtre soumis à une tempête de sable.

Nous avons le sentiment que lutilisateur dorigine était un peu sale et na pas suffisamment nettoyé son PC pour quil continue de fonctionner correctement.

La clé USB ne fonctionnera pas

Ici, un utilisateur se plaignait que sa clé USB ne fonctionnait pas lorsquelle était branchée sur son ordinateur portable.

Cest parce quils lavaient branché sur le port Ethernet à la place. Aïe.

Les dangers du chauffage

Oui, il sagit dune rallonge de protection contre les surtensions qui a été surchargée. Il ny avait peut-être pas grand-chose de branché dessus, mais un radiateur énergivore suffisait à le faire fondre. Dangereux et effrayant aussi.

Internet est en panne

Lorsque les ingénieurs ont été appelés pour traiter les informations faisant état dune panne dInternet au Mexique, ils ont été accueillis avec cette vue dune balle logée dans le câble. Cest un sacré coup ou une balle perdue !

Ne fermez pas le couvercle

Parfois, ce nest pas lutilisateur qui est le problème mais lentreprise. Ici, un employé a partagé une image de son lieu de travail. Oui, cest un ordinateur portable attaché sur le côté du bureau. On leur a dit de ne pas fermer le couvercle ou le moniteur ne fonctionnerait pas. Pourquoi ne pas simplement le mettre sur le bureau et sur plusieurs écrans ? Nous nous inquiétons également de savoir où la webcam de cet ordinateur portable pourrait être pointée.

Quelques courbes sérieuses

Cet utilisateur a installé son lecteur NVMe dune manière terrifiante. Plutôt que dutiliser une vis, ils ont plutôt utilisé lentretoise pour monter le lecteur sur la carte mère. Il en résulte un virage horrible qui ne rendra probablement pas service à la conduite à long terme. Cela fait quand même une bonne blague.

Laver votre PC ?

Cest dans un sens ou dans lautre apparemment. Soit vous voyez un PC complètement recouvert de saleté et de poussière, soit un comme celui-ci. Un fou a lavé sa carte mère comme sil faisait la vaisselle après un bon repas.

Juste une légère odeur de brûlé

Bon nombre des problèmes technologiques les plus choquants semblent être liés à lexplosion des batteries. Dans ce cas, le client a apparemment signalé avoir remarqué une "légère" odeur de brûlé lors de lutilisation de son ordinateur portable. Il est facile de voir pourquoi.

Butoir de porte cher

Il y a quelques problèmes avec cette photo. Non seulement quelquun utilise un produit Apple comme butée de porte, mais il garde également une porte coupe-feu ouverte, ce qui nest pas sensé.

Cest pourquoi nous testons

Cette photo a été prise par un électricien alors quil effectuait des tests dappareils portables. Oui, cest un embout de vis inséré dans une prise où un fusible devrait être.

Électronique vs liquides

Lélectronique et les liquides ne font pas bon ménage. Si vous renversez un verre sur votre ordinateur portable, cela peut être un véritable cauchemar. Beaucoup recommanderaient de lessuyer puis de le laisser dans du riz et despérer le meilleur. Cet utilisateur a essayé de le mettre au four pour le sécher.

Ce nest pas un écran tactile

Nous détestons quand les gens mettent leurs doigts sur notre moniteur en essayant de signaler certaines données. Cet utilisateur le fait clairement beaucoup ou pense que son Mac est un écran tactile. Quoi quil en soit, cest une quantité choquante dempreintes digitales.

Une PS5 qui a lair méchante

Cette PlayStation 5 a été achetée pour réparation parce quun jeune joueur avait essayé un peu trop fort pour brancher le câble HDMI. Dieu sait ce quils en faisaient.

Pistolet à colle et carte mère ?

Cette photo a été utilisée comme publicité pour un pistolet à colle chaude sur Facebook. Pourquoi auriez-vous besoin dappliquer de la colle sur la carte mère comme ça ? Pour garder le CPU en place ?

LUSB ne fonctionnera pas

Un utilisateur a branché un dongle USB pour un clavier sans fil, puis sest demandé pourquoi cela ne fonctionnait pas. Ne pas décoller le plastique protecteur aurait pu être un problème.

Ordinateur portable gratuit

Tout le monde aime obtenir quelque chose pour rien, mais cet ordinateur portable "gratuit" nest peut-être pas la bonne affaire quil semble être. Après tout, son écran et son clavier ont été abîmés avec de la peinture en aérosol. Pas idéal.

Écrit par Adrian Willings.