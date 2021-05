Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout le monde aime un avion en papier. Surtout celui qui a un pilote automatique et se connecte via une application sur votre smartphone. Cest exactement ce quest le PowerUp 4.0.

Le kit PowerUp 4.0 semble assez simple: créez votre propre avion en papier - avec à peu près tout, pas seulement du papier, la vidéo de démonstration ci-dessous montre léquipe volant une feuille de laitue - fixez lordinateur de bord, les capteurs et les moteurs jumeaux du kit, et il est prêt à voler.

Grâce à un gyroscope et à un accéléromètre, PowerUp 4.0 serait suffisamment intelligent pour sadapter au vent, se stabilisant pour rester en lair pendant de longues périodes.

Il y a même des lumières LED que vous pouvez attacher pour faire voler votre avion - quil soit en papier, en bois de balsa, en carton ou en mousse (ce sont les types recommandés, moins la laitue) - la nuit et vous assurer quil est toujours visible.

Le contrôle du smartphone évalue votre vol de différentes manières, faisant même des suggestions sur la façon de modifier la création de votre avion en papier pour une meilleure aérodynamique et un meilleur vol.

Le PowerUp 4.0 est disponible à lachat dès maintenant, au prix de 55,99 £ au Royaume-Uni et de 69 $ aux États-Unis. Cest beaucoup plus abordable quun drone et avec un peu dimagination, on dirait que ce sera très amusant.

Écrit par Mike Lowe.