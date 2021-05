Raleigh met à jour sa gamme de vélos électriques Array adaptés à la ville

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Raleigh est connue pour produire des vélos de qualité et abordables depuis plus dun siècle. Et maintenant, il a publié une version améliorée de son vélo électrique Array.

LArray est disponible en deux modèles à cadre en aluminium, le tube supérieur différenciant les deux. La barre transversale Array a un tube supérieur droit, tandis que le cadre ouvert Array a un tube supérieur incliné et tombé. Il existe également trois tailles de cadre disponibles.

Ils sont conçus comme des vélos de ville et disposent dun moteur Suntour Canbus E25 dans le moyeu arrière qui produit un maximum de 400 watts (bien que nous supposions que ce soit une puissance nominale de 250 watts). Vous obtenez une batterie de 400Wh montée sur tube diagonal qui prétend vous permettre datteindre une autonomie de 60 miles, ce qui nest pas si mal.

La batterie est amovible pour que vous puissiez facilement la charger à lintérieur, et il y a une commande Suntour OLED soignée sur le guidon qui vous permet de sélectionner entre quatre réglages de puissance.

Les composants sont une sélection décente, sinon les plus flashy que vous trouverez. Shimano soccupe de la transmission avec sa transmission 7 vitesses de base. Il est associé à des freins à disque mécaniques, ce qui devrait garder votre vitesse sous contrôle.

Il existe de nombreux accessoires pour rendre votre conduite plus confortable, comme les garde-boue pleine longueur, un porte-bagages arrière et même des feux avant et arrière connectés au système de batterie.

Cest aussi assez beau. Raleigh a conservé le look cuir beige partout, avec des poignées, une selle et même des pneus dans une couleur assortie qui complète bien le schéma de cadre.

Pour 1595 £, vous obtenez une quantité décente de vélo, et certainement suffisante pour naviguer en ville. Raleigh le vend directement aux clients ou il est disponible via sa large liste de détaillants .

squirrel_widget_4697738

Écrit par Claudio Rebuzzi. Édité par Dan Grabham.