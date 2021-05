Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Kobo a dévoilé la liseuse électronique Elipsa de 10,3 pouces, qui permet aux utilisateurs dannoter et de rédiger des notes avec le stylet inclus, ainsi que de lire.

La dernière liseuse électronique de la société est dotée dun écran E Ink dune résolution de 1404 x 1872, avec la présence dun stylet, une première pour lentreprise.

Cela va à lencontre de la tendance récente à rendre les liseuses électroniques plus portables - la gamme Kindle dAmazon, par exemple, atteint un maximum de 7 pouces - et offre à la place aux utilisateurs un écran plus iPad Pro avec lequel travailler.

Naturellement, cependant, il offre toujours une expérience très différente dune tablette à part entière. Malgré la taille de lécran et le nouveau Kobo Stylus permettant aux utilisateurs de lutiliser comme appareil de prise de notes, un appareil qui dispose également dune fonction OCR qui convertit les notes en texte, il sagit toujours dun appareil à lecture prioritaire.

Avec leBookstore de Kobo, vous avez accès à six millions de livres, ainsi que la prise en charge dOverDrive pour parcourir et emprunter des livres dans les bibliothèques prises en charge. Et bien que lintelligence des annotations soit intéressante, elles ne sont pas aussi simples quelles le semblent.

Ceux qui lisent des PDF ou des DRM ne peuvent pas prendre de notes sur eux, et les annotations faites sur des livres empruntés à OverDrive seront, comme vous pouvez vous y attendre, perdues lorsque le livre est renvoyé à la bibliothèque.

Pour faciliter la lecture dans lobscurité, lElipsa dispose également dun système ComfortLight. Cela permet dajuster ou même de régler la luminosité pour quelle change automatiquement en fonction de lheure de la journée - un peu comme certaines des autres liseuses électroniques haut de gamme de Kobo.

Lappareil est sauvegardé par 32 Go de stockage, 1 Go de RAM et une batterie de 2400 mAh, avec le pack comprenant lElipsa, le stylet et le couvercle vous ramenant 349,99 £ / 399,99 $.

Il est disponible en pré-commande maintenant avant la date de sortie du 24 juin.

Écrit par Conor Allison.