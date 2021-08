Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le grand fabricant de vélos électriques VanMoof a expliqué pourquoi il est lune des premières entreprises à adopter la technologie de suivi Find My dApple - elle aide les utilisateurs à suivre leur propre vélo en cas de vol ou de perte.

Sadressant à Pocket-lint pour la dernière édition de notre podcast (sortie le 6 août 2021) , le PDG de VanMoof, Taco Carlier, a révélé que lajout de Find My était une prochaine étape évidente pour la sécurité des vélos électriques : "Nous avons passé beaucoup de temps dans le passé, nous avons travaillé sur des fonctions antivol. Nous avons nos propres systèmes dalarme, notre propre serrure intégrée et également un système de suivi. Mais, ce système est plus axé sur le vol.

"La connexion de notre vélo à la plate-forme Apple Find My permet aux gens de trouver leurs propres vélos, cest donc en plus de notre propre technologie.

"Je pense que cest un excellent système car il utilise tous les appareils Apple dans le monde comme capteur pour trouver vos biens volés. Cétait donc une excellente occasion pour nous dêtre sélectionnés comme lun des premiers partenaires autorisés à se connecter au système."

Cela permet aux cyclistes de se renseigner dabord, avant de contacter directement VanMoof : « Dans le passé, ils devaient toujours nous appeler pour signaler le vélo volé. Maintenant, ils peuvent trouver le vélo eux-mêmes. Cest donc un gros plus pour les solutions que nous déjà eu", a-t-il ajouté.

Les ventes de vélos électriques augmentent rapidement, en particulier dans la patrie de VanMoof aux Pays-Bas. Carlier nous a dit que « plus de vélos électriques y sont vendus que de vélos ordinaires maintenant ». Cest une tendance quil espère suivre aux États-Unis et dans dautres pays européens : « Je pense que lAllemagne et la France sont un peu derrière les Pays-Bas, puis le Royaume-Uni et les États-Unis suivent. le reste du monde", a-t-il déclaré.

