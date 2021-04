Quest-ce que Shimano Steps et quapporte-t-il à votre vélo électrique?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les vélos électriques profitent dun boom, alors que lassistance au-dessus de la puissance de la pédale se déplace dans le courant dominant.

Les avantages dun vélo électrique sont évidents: ils peuvent soulager une partie de la fatigue de la conduite, permettant aux navetteurs darriver rafraîchi, de longues distances à parcourir en randonnée, tout en facilitant la montée des collines.

Tout comme Shimano a fourni le pédalier pour de nombreux vélos dans le passé, Shimano fournira également la transmission pour vélos électriques, ce qui signifie quil existe une synergie entre les deux côtés de léquation.

Il existe un certain nombre de composants qui composent un système Shimano Steps.

Le plus évident est le moteur central, intégré au bas du cadre du vélo. Cela pourrait rendre le bas du cadre un peu plus épais que sur un vélo normal, car il contient un moteur. Shimano place cela au centre du vélo, plutôt que de conduire la roue avant ou la roue arrière comme vous pourriez le trouver dans certains autres.

La deuxième partie du système est la batterie. La batterie est la partie la plus évidente dun système de vélo électrique et son emplacement peut faire la différence entre un bon design et un vélo laid.

Certaines batteries sont installées sur un tube diagonal, certaines sont intégrées dans un tube plus gros, certaines batteries de vélo électrique peuvent reposer sur un porte-bagages. La batterie représente la majeure partie de laugmentation de poids, son emplacement pourrait donc avoir une incidence sur la façon dont le vélo se comporte.

La dernière partie du système Shimano Steps est le contrôleur de guidon. Il peut sagir dun contrôleur et dun écran intégrés, ou il peut offrir des boutons daffichage et de commande séparés pour régler lassistance offerte par le moteur - ou vous pouvez choisir dafficher les informations sur un écran tiers, comme un Garmin Edge .

Ensemble, avec un pédalier assez proche de la normale pour un vélo, vous avez un vélo électrique.

Vous ne pouvez pas adapter les Shimano Steps aux vélos existants - le cadre doit être conçu pour accueillir ce moteur - vous devez acheter un vélo avec celui-ci.

Il existe différentes versions du système, avec une gamme de moteurs, batteries, contrôleurs et écrans. Vous constaterez que la mise en œuvre peut sembler différente dun vélo à lautre, bien que, pour lessentiel, le système fonctionne de la même manière.

La batterie alimente le moteur à la demande, le moteur fournissant une assistance lorsque les pédales tournent. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton et faire rouler le vélo sans pédaler, car il sagit dun système dassistance au pédalage, bien que certains de ces systèmes soient désactivés en mode «assistance à la marche», conduisant le vélo pour que vous nayez pas à le pousser aussi fort.

Lorsque vous commencez à pédaler, lassistance intervient très rapidement, ce qui signifie que vous pouvez rapidement quitter la ligne. Les boutons de commande vous permettent de modifier le niveau dassistance qui vous est proposé et cela peut être utilisé en équilibre avec lengrenage sur le vélo en fonction du cycliste.

Vous pouvez désactiver complètement lassistance, ce qui signifie que vous pouvez simplement faire du vélo, peut-être activer lassistance lorsque vous arrivez sur une colline. La plupart des gens qui achètent un vélo électrique viseront à utiliser lassistance (sinon vous pourriez économiser le coût et par un vélo ordinaire), mais cela laisse la liberté de choisir exactement ce que vous voulez.

Lengrenage du vélo dictera également la façon dont le vélo roule - il se peut que vous choisissiez le niveau dassistance le plus élevé lorsque vous vous éloignez afin de ne pas avoir à changer de vitesse si souvent, ce qui réduira peut-être lassistance une fois que vous vous déplacez. Ou vous pouvez demander de laide lors de lescalade pour éviter que vos jambes ne travaillent trop. Il suffit dun coup de contrôleur pour changer le niveau de puissance.

Lécran affichera le niveau dassistance et la portée à laquelle vous pouvez vous attendre - ainsi que la vitesse - bien que cela varie en fonction de la configuration que vous avez.

La conduite avec Shimano Steps est silencieuse et douce, ce qui apporte les avantages de se sentir comme un vélo ordinaire grâce à la transmission, mais avec la simplicité qui accompagne cette assistance moteur. Ce qui est génial, cest que lengrenage ressemble à un vélo normal, car dans de nombreux cas, cest exactement la même chose.

La charge consiste simplement à connecter le chargeur fourni. Ce nest pas particulièrement rapide - alors que de nombreux smartphones se rechargent désormais en une heure, vous aurez besoin de beaucoup plus de temps pour charger votre vélo électrique, car il sagit dune batterie beaucoup plus grosse.

Le temps de charge réel dépendra de la taille de la batterie dont votre vélo est équipé - et Shimano propose généralement des batteries de 418Wh, 504Wh ou 630Wh.

Beaucoup offriront une charge rapide, ce qui pourrait vous permettre datteindre 50% en 2,5 heures sur une batterie de 630 Wh, par exemple, mais une charge complète doit ralentir vers la fin, ce qui peut prendre 6 heures au total.

Certaines batteries auront des indicateurs de charge, certaines peuvent avoir des indicateurs de charge sur le cadre, dautres sappuieront sur lordinateur du vélo pour transmettre ces informations.

Lautonomie de votre vélo dépendra de nombreux facteurs, tels que le poids quil supporte, le niveau dassistance que vous choisissez, la capacité de la batterie et la puissance du moteur. Cela peut aller de 50 km au plus haut niveau à 150 km au niveau le plus bas, mais avec une gamme complète de vitesses sur le vélo, la quantité deffort déployée par le cycliste a également un impact.

En fin de compte, il ny a pas de réponse unique à la question de lautonomie - vous devrez vérifier les spécifications du vélo et voir ce qui est conseillé et lutiliser comme guide.

Shimano divise Steps en plusieurs catégories: ville et trekking, VTT et cargo. Dans chaque système, il y a un certain nombre doptions, donc comme nous lavons dit ci-dessus, ce nest pas un système, le fabricant a le choix dadapter le système au vélo quil fabrique.

Les différents systèmes offrent un niveau de puissance différent et les moteurs ont un poids différent, devenant généralement plus légers à mesure quils sont récents et offrant plus de puissance à mesure que vous augmentez la gamme.

Cela voit les vélos de banlieue offrant une puissance légèrement inférieure à certains des vélos de montagne les plus chers configurés avec le système - mais si vous regardez un vélo Shimano Steps, il sagit vraiment dacheter le vélo qui convient à vos besoins, plutôt que dessayer de choisir les composants Shimano Steps que vous souhaitez.

En fin de compte, la plupart des vélos offriront dautres options, par exemple une certaine flexibilité dans le pédalier, la compatibilité avec le changement de vitesse Di2 (y compris la rétrogradation automatique lorsque vous vous arrêtez), il existe des options pour les moyeux dengrenages internes, ainsi que, dans certaines circonstances, la compatibilité avec des tiers. Appareils Bluetooth ou ANT +, tels que les compteurs de vélo Garmin.

Dans ces circonstances, vous pourrez demander à votre Garmin Edge de vous montrer léquipement dans lequel vous vous trouvez (si vous avez Di2) ainsi que le niveau dassistance et la portée, si vous avez les pièces compatibles.

Shimano dispose également dune application appelée lapplication E-Tube Project, qui peut être utilisée pour mettre à jour le micrologiciel, gérer les profils et personnaliser votre trajet.

squirrel_widget_4562800

Écrit par Chris Hall.