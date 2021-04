Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous aimons tous la technologie - nous nécririons pas ou ne lirions pas Pocket-lint autrement - mais quelle technologie êtes-vous le plus personnellement? Et quest-ce que vous avez le plus hâte de posséder à lavenir?

Pocket-lint souhaite connaître vos préférences en matière dutilisation de la technologie et ce que vous envisagez dajouter à votre collection de gadgets. Cest pourquoi nous avons organisé une enquête publique sur lutilisation de la technologie pour laquelle nous aimerions que vous nous aidiez.

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur notre page denquête dédiée ici et de répondre aux 10 questions rapides et faciles.

Prenez-vous des photos sur un appareil photo ou juste un smartphone ces jours-ci? Ou cherchez-vous bientôt à acheter une voiture électrique?

Ce sont les sortes de choses que nous demandons, il devrait donc être simple de répondre.

Lenquête ne devrait pas durer longtemps, est complètement anonyme (vous navez pas à saisir de détails personnels) et nous aide massivement. Cela peut même nous aider à améliorer Pocket-lint à lavenir. Tout le monde y gagne.

Alors nhésitez pas et visitez le sondage sur la technologie Pocket-lint dès maintenant et donnez votre avis aux côtés dautres lecteurs et de léquipe Pocket-lint.

Nous révélerons les résultats globaux au cours des prochaines semaines. Merci pour votre temps.

Écrit par Rik Henderson.