Le dernier lecteur audio numérique SE180 dAstell et Kern comprend des pièces interchangeables

(Pocket-lint) - Le spécialiste de laudio Astell and Kern a dévoilé un nouveau lecteur audio numérique Hi-Res, le SE180. Cest le troisième de la série A & futura de la société et il a un petit tour intéressant dans sa manche.

Le SE180 dispose de modules DAC (convertisseur numérique-analogique) interchangeables, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser le son à votre convenance. Le SE180 est livré avec un DAC 8 canaux par défaut traditionnellement utilisé pour les équipements audio domestiques haut de gamme. Voici comment lunité souvre:

Ce DAC offre une plage dynamique plus large et plus de détails, tout en offrant une prise en charge étendue de la haute résolution jusquà 32 bits / 384 kHz PCM et des fichiers DSD256 natifs. Le SEM2 Asahi Kasei AK4497EQ Dual DAC sera le premier module optionnel disponible avec la possibilité de lire des fichiers jusquà 32 bits / 768 kHz PCM et DSD512 natif. Il existe également un support pour la lecture MQA.

Astell et Kern disent que le prochain module sera disponible plus tard en 2021 avec un autre dans la première partie de 2022. La société estime que le fait davoir un DAC séparé améliore la qualité du son car il peut être isolé du corps principal et de tout bruit électrique / radio généré .

Ailleurs, le SE180 possède également un écran Full HD, AK File Drop pour le transfert de fichiers sans fil vers lappareil ainsi quune nouvelle interface utilisateur qui, selon Astell et Kern, est plus cohérente avec un smartphone Android. La fonctionnalité Bluetooth a également été améliorée.

Écrit par Dan Grabham.