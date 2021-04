Signia Active sont des aides auditives qui fonctionnent comme de véritables écouteurs sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le spécialiste en prothèse auditive Signia a annoncé le Siginia et le Signia Pro conçus pour éliminer la stigmatisation des aides.

Les nouvelles aides Signia Active et Active Pro sont conçues pour ressembler à de véritables écouteurs sans fil, bien que coûtant à partir de 999 £, elles nécessitent toujours un ajustement avec un audiologiste, vous ne pouvez pas les installer vous-même.

Les écouteurs fonctionnent à laide de la technologie Bluetooth et peuvent être contrôlés à laide dune application iOS ou Android où vous pouvez configurer les choses comme vous le souhaitez. De plus, il y a un assistant AI pour que les choses puissent être affinées. Ils liront également laudio des appareils iPhone et Android et peuvent être utilisés pour les appels téléphoniques comme vous vous en doutez.

Avec une autonomie de 26 heures, la gamme Signia Active est livrée avec un chargeur un peu comme ceux avec de vrais écouteurs sans fil . Vous pouvez charger sans fil via Qi ou par câble via USB-C (cinq ou trois heures respectivement). Létui comporte trois frais supplémentaires pour les écouteurs.

Signia dit que jusquà 9 personnes sur 10 atteintes dune perte auditive légère à modérée nont pas dappareil auditif et quen moyenne, il faut 7 à 10 ans aux personnes atteintes de perte auditive. Près de la moitié des personnes ayant une perte légère à modérée nachètent pas en raison de la perception dune mauvaise conception.

Comme le dit Signia, le degré de perte auditive dépend entièrement de lindividu. Pour aider à personnaliser la compréhension de la parole, les nouveaux appareils incluent ce que Signia appelle la technologie Xperience YourSound pour aider à comprendre la parole dans des environnements bruyants. Signia dispose également dun `` mode masque pour supprimer le discours étouffé que vous entendez lorsque vous parlez à quelquun avec un masque.

Le son de lActive Pro est conçu pour se concentrer sur les sons localisés - si vous avez une déficience auditive, vous avez tendance à perdre votre capacité à vous concentrer sur la provenance des sons. Active Pro propose un traitement binaural sur 48 canaux au lieu de 16 canaux dans la paire Active standard.

La société affirme quil y a une nette augmentation de la demande daides auditives sans fil comme celles-ci et ajoute que, bien quil ny ait pas eu une grande demande pour des appareils auditifs sur mesure auparavant, celle-ci est également en augmentation.

Écrit par Dan Grabham.