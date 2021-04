Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lentrepreneur milliardaire Elon Musk a travaillé sur une entreprise Internet par satellite appelée Starlink , et il vient de révéler sur Twitter que le service est prêt à devenir «entièrement mobile».

Après avoir obtenu près de 885,5 millions de dollars de subventions de la Federal Communications Commission des États-Unis en 2020, plus trois ans de lancements réussis de satellites, Starlink a maintenant dépassé les 1000 satellites livrés en orbite. Il a également commencé à accepter les précommandes de clients intéressés à rejoindre le programme bêta "Better Than Nothing" de la société. En février 2021, Starlink servait plus de 10000 clients en version bêta. Bientôt, il sétendra aux clients qui travaillent dans les véhicules en mouvement.

Elon Musk a récemment tweeté que les terminaux Starlink sont trop grands pour les véhicules de Tesla, mais il a noté quils pourraient travailler dans des avions, des véhicules récréatifs, des camions et des navires.

Ne pas connecter les voitures Tesla à Starlink, car notre terminal est beaucoup trop grand. Ceci est pour les avions, les navires, les gros camions et les véhicules récréatifs. - Elon Musk (@elonmusk) 8 mars 2021

Gardez à lesprit quactuellement, les clients Starlink ne peuvent même pas déplacer leur matériel existant dune adresse à lautre. En tant que membre bêta, vous devez soumettre vos informations de localisation lors du paiement, puis rester sur place avec léquipement. La constellation de satellites Starlink nest tout simplement pas entièrement construite, donc la couverture nest pas complète. Le coût du service Starlink est facturé 99 $ par mois, plus les taxes et les frais. Il y a aussi un paiement initial de 500 $ pour lantenne parabolique et le routeur que vous installez chez vous.

Elon Musk suggère quun grand changement se profile à lhorizon, cependant, car il a également tweeté que Starlkink "devrait être entièrement mobile plus tard cette année, afin que vous puissiez le déplacer nimporte où ou lutiliser sur un camping-car ou un camion en mouvement". Il a déclaré que la société avait encore besoin de quelques "lancements de satellites supplémentaires pour atteindre une couverture [complète] et quelques mises à niveau logicielles clés".

Ouais, devrait être entièrement mobile plus tard cette année, vous pouvez donc le déplacer nimporte où ou lutiliser sur un camping-car ou un camion en mouvement. Nous avons besoin de quelques lancements de satellites supplémentaires pour atteindre une couverture concurrentielle et quelques mises à niveau logicielles clés. - Elon Musk (@elonmusk) 15 avril 2021

En dautres termes, il semble que Starlink ne sera plus en version bêta dici la fin de lannée. Pocket-lint vous tiendra au courant dès que nous en saurons plus.

Écrit par Maggie Tillman.