Quest-ce que lultra large bande et que fait UWB?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lultra large bande (UWB) est apparue sur le radar de lélectronique grand public en 2019, lorsque Apple a annoncé linclusion de la puce U1 dans liPhone 11.

Il a par la suite trouvé son chemin dans dautres domaines clés de la technologie, et nous nous attendons à voir beaucoup plus de UWB au cours des prochaines années.

Mais quest-ce que lultra large bande et pourquoi tout le monde en parle?

Lultra large bande est un protocole de communication sans fil à courte portée.

Il utilise des fréquences élevées qui peuvent fournir des données spatiales et directionnelles, cest pourquoi on en parle maintenant.

Lavantage quoffre UWB par rapport aux technologies existantes est quil est bien meilleur pour la télémétrie avec une plus grande précision, de sorte que deux appareils UWB sauraient où se trouve lautre avec une précision beaucoup plus grande que Bluetooth ou GPS.

Samsung décrit l UWB comme un «radar à balayage continu qui peut se verrouiller avec précision sur un objet, découvrir son emplacement et communiquer avec lui». Un élément important est que UWB utilise un système de temps de vol pour ses données, de sorte quil connaît très précisément la distance entre deux périphériques UWB.

Maintenant, nous savons ce que cest, que peut-il faire?

La première application dUWB que nous avons vue est venue dApple, avec la puce U1 de liPhone 11 .

Le U dans U1 signifie simplement "ultra-large bande" et il a maintenant trouvé son chemin dans les modèles iPhone 12 , Apple Watch Series 6 et HomePod mini .

Il peut être utilisé pour:

Augmentation de la précision AirDrop (iPhone)

Clé de voiture Apple (iPhone et Apple Watch)

HomePod mini transfert

Trouver mon intégration

Essentiellement, avoir la puce U1 dans les appareils permet une gamme dapplications. AirDrop peut être plus précis car un iPhone sait quel autre iPhone est le plus proche afin quil puisse apparaître en haut de la liste.

Pour Apple Car Key , utiliser UWB dans la voiture et la puce U1 dans la montre ou liPhone signifie quil sait exactement où se trouve cet appareil, et pour le HomePod mini, le transfert (transfert de musique) est plus transparent car il sait exactement où se trouve liPhone et ce que vous faites.

Apple a également confirmé que les appareils tiers pourront fonctionner avec la puce U1, de sorte que dautres appareils équipés UWB seront pris en charge dans le logiciel Find My dApple. Cela signifie quà lavenir, Apple pourra vous guider vers toute une gamme dappareils, comme votre vélo, vos écouteurs ou vos balises de localisation.

Apple nest pas la seule entreprise à utiliser UWB. Samsung lappelle simplement UWB plutôt que de le marquer comme le fait Apple, mais cest la même technologie.

Encore une fois, UWB est disponible dans le Galaxy Note 20 Ultra , le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S21 + et peut faire des choses similaires à Apple:

Clé de voiture numérique

Suivi de localisation Samsung Galaxy SmartTag +

Tout comme Apple, lutilisation de lUWB par Samsung alimente les fonctions de localisation. Les fonctions de clé numérique de voiture fonctionneront exactement de la même manière, sauf quelles ne sont pas de marque Samsung, mais encore une fois, avec une voiture équipée UWB, elle saura exactement où se trouve le téléphone Samsung que vous utilisez une clé numérique.

Le Galaxy SmartTag + utilise les compétences de localisation de précision dUWB pour fournir une réalité augmentée pour trouver des appareils. Parce que le téléphone saura exactement où se trouve le SmartTag +, il peut vous donner une vue AR pour vous y diriger, plutôt que de compter sur le son que dautres trackers utilisent.

Il y a eu un certain nombre doptions pour les clés de voiture numériques dans le passé, y compris NFC via les applications du fabricant. Cest quelque chose que le Consortium de voitures connectées a examiné - avec Apple et BMW au conseil, sans surprise, avec dautres grands acteurs comme Samsung et VW.

Il nest pas surprenant que la première voiture à prendre en charge Apple Car Key ait été la BMW Série 5 2021, à lorigine avec NFC, mais nous voyons maintenant UWB se lancer pour offrir une meilleure expérience.

La première BMW à prendre en charge les fonctions UWB fournies par la puce U1 dApple sera la BMW iX , son SUV électrique.

La localisation précise de UWB est importante ici, car cela signifie que le vol de relais de signal nest plus possible, où des signaux radio plus simples sont amplifiés pour faire croire à la voiture quune télécommande est à proximité.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Tesla passera à un système UWB , disant encore une fois que cest pour empêcher les vols de relais et nous avons vu VW parler également de la technologie, nous nous attendons donc à une large adoption des clés de voiture, à la fois la clé physique de votre voiture avec et les versions numériques intégrées via votre téléphone mobile.

En fait, VW et NXT ont regardé plus que de simples clés de voiture - ils ont parlé de remorques à attelage automatique, utilisant UWB dans les sièges enfants pour désactiver les airbags en fonction de lendroit où le siège enfant est installé et plus encore.

Vous pouvez vous attendre à ce quUWB apparaisse dans une large gamme dappareils. Il a été rapporté que Google a ajouté une API UWB pour Android , ce qui signifie que les applications UWB sont susceptibles datterrir sur les appareils Android - au-delà du téléphone Samsung que nous avons déjà mentionné. Si Android le prend en charge en tant que fonctions de base, il pourrait avoir des fonctions plus larges sur tous les appareils Android.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Tile envisage un système UWB pour ses trackers, similaire au SmartTag + de Samsung. Cela nécessiterait une prise en charge UWB plus large dans les smartphones, car actuellement, ce nest que dans liPhone et les modèles Samsung récents.

Ce ne sont que des exemples qui sont déjà apparus - étant donné que les appareils intelligents sans fil sont si répandus et que les avantages de lUWB sont si évidents, nous nous attendons à entendre beaucoup parler de la technologie au cours des prochaines années.

Écrit par Chris Hall.