NFTs et Funko pourraient être un match fait au paradis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Funko et ses objets de collection de la culture pop sont sur le point dentrer sur le marché NFT cet été.

Le fabricant de jouets basé à Washington a annoncé quil acquiert une participation majoritaire dans TokenWave, le développeur derrière l application mobile TokenHead pour le suivi des avoirs de jetons non fongibles (NFT). Les NFT vous permettent de posséder des actifs numériques vérifiés en édition limitée - à travers lart, les sports, les jeux et une gamme dautres intérêts - le tout construit sur le dos de la blockchain . Vous pouvez les acheter, les vendre ou les échanger sur les marchés.

TokenHead, disponible sur iOS et Android, présente plus de 10 millions de NFT. Linvestissement de Funko dans TokenHead consiste à étendre la plate-forme de lentreprise pour inclure des actifs numériques. Le produit le plus connu de Funko, le Pop! figurines, présente des personnages dans un large éventail de propriétés, de la télévision aux jeux vidéo. Désormais, Funko vise à combiner ses figurines en vinyle avec des jetons numériques.

«Notre capacité à combiner Funko Pop! NFT numériques avec Funko Pop! les figurines en vinyle ont le potentiel de changer la donne », a déclaré Funko . «En soutenant les Funko NFT les plus rares avec des Funko Pop! S échangeables exclusifs, nous sommes sur le point dentrer sur le marché des NFT dune manière tout à fait unique.»

Lespoir est que limmense pléthore de personnages de Funko produira de nouvelles expériences dans le monde NFT et pour les fans de Funko du monde entier. Ses produits seront vendus sur la plateforme Worldwide Asset Exchange (WAX), un portefeuille décentralisé sur la blockchain qui fournira une authenticité vérifiable.

Funko prévoit de lancer ses premiers NFT en juin 2021. Une nouvelle propriété fera ses débuts chaque semaine avec un prix de départ de 9,99 $.

Écrit par Maggie Tillman.